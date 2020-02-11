Dünya futbolunun efsanesiydi! Pele'nin son hali içler acısı, tekerlekli sandalyeye mahkum...
Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri de EdisonArantes do Nascimento veya bilinen ismiyle Pelé. Hayatı hakkında belgeseller çekilen, kitaplar yayınlanan Pele, Dünya Kupası'nı 3 defa kazandı. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza attı. 6 defa bir maçta 5'er gol kaydederek ayrı bir başarıya daha imza atmıştır. 30 defa da bir maçta 4'er gol kaydeden Pelé tam 92 maçta da hat-trick yapmıştı. Pele artık 79 yaşında ve ışıltılı günlerinden hayli uzakta. Pele'nin son hali sizi çok şaşırtacak.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın efsane oyuncularından de Rossi, Roma-Lazio derbisini Olimpico Stadı'nda taraftarlarla birlikte izleme hayalini gerçekleştirmek için kılık değiştirdi. Pazar akşamı 1-1 eşitlikle sona eren derbiyi tribünden izleyen de Rossi, maça gitmeden önce yüzüne yaptığı plastik maskeyle adeta bambaşka biri oldu.
"TOTTİ BİLE TANIYAMAZ"
İtalyan futbolcunun yeni halini gören futbolseverler, 'Bunu Totti bile tanıyamaz' yorumlarını yaparak de Rossi'nin taktiğinin işe yaradığını savundu. Roma'nın efsane isimlerinden de Rossi, 'ufak' bir değişiklikle Lazio derbisini Olimpico'da taraftarların arasında izleme hayalini gerçekleştirdi.