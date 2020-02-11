Dünya futbolunun efsanesiydi! Pele'nin son hali içler acısı, tekerlekli sandalyeye mahkum...

Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri de EdisonArantes do Nascimento veya bilinen ismiyle Pelé. Hayatı hakkında belgeseller çekilen, kitaplar yayınlanan Pele, Dünya Kupası'nı 3 defa kazandı. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza attı. 6 defa bir maçta 5'er gol kaydederek ayrı bir başarıya daha imza atmıştır. 30 defa da bir maçta 4'er gol kaydeden Pelé tam 92 maçta da hat-trick yapmıştı. Pele artık 79 yaşında ve ışıltılı günlerinden hayli uzakta. Pele'nin son hali sizi çok şaşırtacak.

11.02.2020 13:55 - Son Güncelleme: 11.02.2020 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





