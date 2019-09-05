Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo hakkında şok iddia! Neynmar'ın yapamadığını yaptı!

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Luiz Gustavo hakkında ilginç bir gerçek! Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun Türkiye'ye gelebilmek için cebinden para ödediği ortaya çıktı! Benzer bir durum Neymar'da da yaşanmıştı. PSG'nin Brezilyalı süperstarı eski takımı Barcelona'ya gidebilmek için 20 milyon Euro cebinden ödemeyi teklif etmiş ancak bu istek reddedilmişti.

05.09.2019 12:51 - Son Güncelleme: 05.09.2019 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





