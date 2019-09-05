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Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo hakkında şok iddia! Neynmar'ın yapamadığını yaptı!

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Luiz Gustavo hakkında ilginç bir gerçek! Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun Türkiye'ye gelebilmek için cebinden para ödediği ortaya çıktı! Benzer bir durum Neymar'da da yaşanmıştı. PSG'nin Brezilyalı süperstarı eski takımı Barcelona'ya gidebilmek için 20 milyon Euro cebinden ödemeyi teklif etmiş ancak bu istek reddedilmişti.

05.09.2019 12:51 - Son Güncelleme: 05.09.2019 12:51
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo hakkında şok iddia! Neynmar'ın yapamadığını yaptı!

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, taraftarına geride bıraktığı sezonu unutturmak için önemli hamleler yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo hakkında şok iddia! Neynmar'ın yapamadığını yaptı!

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, lige de iyi bir başlangıç yaparak taraftarını sevindirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo hakkında şok iddia! Neynmar'ın yapamadığını yaptı!

Bu arada Fenerbahçe, uzunca bir süredir ilgilendiği ve girişimlerini sürdürdüğü Olympique Marsilya'lı Luiz Gustavo'da mutlu sona, transferin son saatlerinde ulaştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo hakkında şok iddia! Neynmar'ın yapamadığını yaptı!

Brezilyalı orta saha oyuncusunu getirmek için büyük çaba sarf eden yönetim, yıldız isimle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo hakkında şok iddia! Neynmar'ın yapamadığını yaptı!

Luiz Gustavo'nun gelişiyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İddia Fransız basınından...

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