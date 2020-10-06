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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Simit ile peyniri asla birlikte yemeyin, meğer...

Kahvaltıların vazgeçilmezi simit ile peynir ekmeğin birlikte tüketilmemesi gerektiğini söylesek. Özellikle sabah kahvaltı etmeye vakit bulamayanların ilk tercihlerinden biri olan simit-peynir ikilisi halsiz ve yorgun olmanıza, baş dönmesine, mide ekşimesine neden olabilir. Bakın neden...

06.10.2020 08:44 - Son Güncelleme: 06.10.2020 08:44
Uzmanlar özellikle uyarıyor! Simit ile peyniri asla birlikte yemeyin, meğer...

Simit ve peynir... Kahvaltıların vazgeçilmezi... Ancak masum sanıp yediğiniz simit ve peynir, tüm gün yorgun hissetmenize neden olabilir.

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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Simit ile peyniri asla birlikte yemeyin, meğer...

Bazı yiyecek ve içeceklerin içinde bulunan maya proteinine vücudun duyarlılık göstermesi, maya alerjisi olarak açıklanıyor. Vücut, alerji yapan maddeyi atabilmek için çeşitli antikorlar üretiyor.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Simit ile peyniri asla birlikte yemeyin, meğer...

Bu şekilde duyarlılığı, gıda alerji testiyle belirlenmiş kişide maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde çeşitli belirtiler ortaya çıkıyor.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Simit ile peyniri asla birlikte yemeyin, meğer...

Maya alerjisinin belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir. Genelde tüm vücudu etkilemekle birlikte en büyük belirtisi cilt reaksiyonlarıdır. Deride döküntüler ve yanma şeklinde görülebileceği gibi diğer genel belirtileri ise baş dönmesi, yorgunluk, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi ve buna bağlı olarak bulantıdır.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Simit ile peyniri asla birlikte yemeyin, meğer...

Kişilerin maya alerjisi olduğunu anlaması zor olabilir. Ancak maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde belirtiler sıklaşıyorsa kişi bu farkındalıkla mutlaka gıda alerji testi yaptırmalıdır.

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