Uzmanlar özellikle uyarıyor! Simit ile peyniri asla birlikte yemeyin, meğer...
Kahvaltıların vazgeçilmezi simit ile peynir ekmeğin birlikte tüketilmemesi gerektiğini söylesek. Özellikle sabah kahvaltı etmeye vakit bulamayanların ilk tercihlerinden biri olan simit-peynir ikilisi halsiz ve yorgun olmanıza, baş dönmesine, mide ekşimesine neden olabilir. Bakın neden...
06.10.2020 08:44
- Son Güncelleme: 06.10.2020 08:44
Maya alerjisinin belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir. Genelde tüm vücudu etkilemekle birlikte en büyük belirtisi cilt reaksiyonlarıdır. Deride döküntüler ve yanma şeklinde görülebileceği gibi diğer genel belirtileri ise baş dönmesi, yorgunluk, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi ve buna bağlı olarak bulantıdır.
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