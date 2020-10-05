Erisin yağlar, gelsin sağlık! Bu diyet vücutta yağ bırakmadan 4 günde 2 kilo verdiriyor...
Kilo vermek hepimizin ortak problemi. Yaptığımız türlü türlü diyetler, yapılan egzersizler kimi zaman fayda ediyor etmesine anca sağlıklı kilo vermekten her şeyden daha önemli. Birazdan göreceğiniz bu diyet mucizevi bir etki gösterecek. Özellikle yağdan vermek isteyenler için hazırlanan bu diyet 4 günde 2 kilo vermenizi sağlıyor. Peki bu diyet nasıl yapılıyor?
Hava kirliliğinin yoğunlaştığı, enfeksiyonlara sıklıkla yakalandığımız, vücut direncimizin düştüğü mevsim geçiş dönemleri bedenimizi yıpratan bir süreçtir. Bu yıpratıcı süreçte vücutta normalden çok daha fazla toksin karaciğer, bağırsak gibi organlarda birikerek bu organların iyi çalışmasını engeller.
BEYAZ LAHANA MUCİZESİ
Toksik maddeleri vücuttan atan beyaz lahana çorba, turşu, dolma ve salatalarda kış sofralarının baş tacıdır. Lahana B vitaminleri içeriği sayesinde, vücutta enerji metabolizmanızı düzenleyerek kilo kaybına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum, selenyum gibi mineraller, polifenol ve sülfürlü bileşenlerle bağışıklığı artırır, kas ve kemikleri güçlendirir, yorgunluğun önüne geçer. Ayrıca içerdiği C vitamini kolajen üretimini destekler, cildi canlandırır.
YAĞ YAKAN LAHANA ÇORBASI
MALZEMELER: (4 KİŞİLİK)
1 kase kesilmiş beyaz lahana
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı çekilmiş tane karabiber
2 yemek kaşığı bulgur
2 yemek kaşığı kırmızı mercimek
1 adet kırmızı biber
1 adet domates
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
KEREVİZ TOKSİN ATTIRIR
Bol K vitamini, orta düzeyde potasyum, magnezyum, A vitamini ve folik asit içeren bir kış sebzesidir. Yüksek miktarda fenolik bileşikler olan apigenin ve luteolin içeren kereviz muhteşem antiinflamatuar etkili yiyeceklerin başında gelir. Kereviz sapları karaciğerde bulunan, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan enzimleri aktif hale getirir. Ayrıca kereviz böbrek üstü bezlerini çalıştırarak yorgunluğu önler. 1 orta boy kereviz 50-60 kalori içerir. Ayrıca sindirim sistemini düzenler, ödem söktürür.