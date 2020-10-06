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Kanser hücrelerini yok etmede etkisi kanıtlandı! Kansere kalkan oluyor, şifa veriyor...

Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduğumuz hava, giydiklerimiz, genetik etkenler vb. daha fazla etken yüzünden pek çok kişi kanserin pençesine düşüyor. Kanserden biraz da olsa korunmak yine sizin elinizde. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, bazı besinler de buna yardımcı oluyor. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, bu besinleri 'kanserin başlıca düşmanı' olarak niteledi. Peki kansere iyi gelen besinler nelerdir? İşte kansere iyi gelen şifa deposu o besinler...

06.10.2020 08:59 - Son Güncelleme: 06.10.2020 08:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





