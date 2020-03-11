Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışık sistemini güçlendiren besinler...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'de de görülen koronavirüs için vatandaşlar önlem almaya çalışıyor. Bu önlemlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? İşte o liste...
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER
Keten Tohumu
Keten bitkisinin tohumlarından elde edilen keten tohumu daha çok öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ancak son zamanlarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler; keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtladı.
Siyah Üzüm
Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidan olmakla beraber, özellikle kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle biliniyor. Taze siyah üzümü çekirdekleriyle günde 1 salkım veya çekirdekli kuru üzümü 1 avuç tüketmeniz, size şifa kapılarını açacaktır.