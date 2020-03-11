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Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışık sistemini güçlendiren besinler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'de de görülen koronavirüs için vatandaşlar önlem almaya çalışıyor. Bu önlemlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? İşte o liste...

11.03.2020 17:19 - Son Güncelleme: 11.03.2020 17:30
Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışık sistemini güçlendiren besinler...

Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler size yardımcı olacak.

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Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışık sistemini güçlendiren besinler...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

Keten Tohumu

Keten bitkisinin tohumlarından elde edilen keten tohumu daha çok öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ancak son zamanlarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler; keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtladı.

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışık sistemini güçlendiren besinler...

Siyah Üzüm

Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidan olmakla beraber, özellikle kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle biliniyor. Taze siyah üzümü çekirdekleriyle günde 1 salkım veya çekirdekli kuru üzümü 1 avuç tüketmeniz, size şifa kapılarını açacaktır.

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışık sistemini güçlendiren besinler...

Mantar

Bağışıklık düzenleyici ve tümör karşıtı etkilere sahip olan mantar, içeriğinde bulunan betaglukan ve polisakkarid-protein kompleksleri ile hücresel bağışıklığı güçlendirerek kanserli hücrelerle savaşıyor.

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışık sistemini güçlendiren besinler...

Zerdeçal

Hemen hemen bütün kanser türlerinde hem koruyucu hem de iyileştirici etkisi bulunan bitkilerden biri olan zerdeçal, doğada bulunan en güçlü anti-oksidanlardan biri olan kürkümini barındırıyor.

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