Kelliğin merhemi bulundu hem de bakın ne! Çare yine mutfaktan çıktı ama 40 yılık düşünsek aklımıza gelmez meğer...
Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana işin altın anahtarı doğal yollardan geçiyor. Öte yandan bilim insanlarının yeni keşfi hayli şaşırtan cinsten. Çünkü kelliğin devası bakın nereden geçiyor.
17.10.2022 14:52 - Son Güncelleme: 17.10.2022 14:52
FARELER ÜZERİNDE DENENDİ
Fareler üzerinde yapılan deneye göre, farelerin hiç tüy olmayan sırtlarına ekilen saç kökleri ile birlikte farelerin kısa süre içinde tüylendiği görüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda bu işlemin özellikler erkeklerde saç kökü üretimine neden olacağı ve kelliğe çare olmasının beklendiği bildirildi.