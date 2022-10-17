Bu yiyecek tüm ödemleri hemen söküp atıyor! Bir haftada 6 kilo veriyorsunuz! Vücutta yağ bırakmıyor

Karın, mide ve Basenler en zorlu kilo veren bölgelerdir. Bu bölgeleri eriten detoks çayları kesinlikle denenmelidir. Dikkat edilecek konuları bilerek kullanmak şartıyla tabii ki… Sadece çaylar değil, yiyecekler de bu tesiri göstermektedir. Ödemleri söken besinleri tüketmek, sağlıklı bir şekilde beslenmek konusu ile ilgili mühim kazanımları da yanında getirmektedir.