GaleriSağlık

Kanserden korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte kanserden koruyan mucizevi besinler

Kanser dünya çapında kalp ve damar hastalıklarından sonra en sık ölüme yol açan hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu hastalıktan ölen hasta sayısı 9,5 milyonu aştı. Kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalık yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkileniyor. Bu çevresel faktörlerin yüzde 30'unu da beslenme alışkanlıklarımız oluşturuyor. Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliyoruz. Peki, kanserden korunmak için hangi besinleri tüketmek gerek? Detaylar haberimizde.

04.12.2019 07:37 - Son Güncelleme: 04.12.2019 07:37
Kanserden korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte kanserden koruyan mucizevi besinler

Kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalık yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkileniyor. Bu çevresel faktörlerin yüzde 30'unu da beslenme alışkanlıklarımız oluşturuyor.

Kanserden korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte kanserden koruyan mucizevi besinler

Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliyoruz. Üstelik sağlıklı beslenmek, her gün 30 dakika tempolu yürümek ve ideal kilo aralığında kalmak gibi 3 önemli kurala dikkat ettiğimizde bu oran 40'lara kadar yükseliyor.

Kanserden korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte kanserden koruyan mucizevi besinler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal kanserden korunmak için nasıl bir beslenme alışkanlığı edinmemiz gerektiğini anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Kanserden korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte kanserden koruyan mucizevi besinler

1. Çok çeşitli sebzeler, meyveler tüketin

Yapılan çalışmalar gün içinde yeterli meyve ve sebze tüketen kişilerin tüketmeyenlere nazaran yüzde 10 daha az kanser riski taşıdığını ortaya koydu. Kanserden korunmak için her gün mümkün olduğunca farklı renkte sebze ve meyveler tüketin. Çünkü ne kadar farklı renkle beslenirseniz, aldığınız antioksidan çeşidi o kadar fazla oluyor.

Kanserden korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte kanserden koruyan mucizevi besinler

Kadınlar günde 2-3 porsiyon, erkekler de 3-4 porsiyon meyve tüketmeliler. Sebzeler hem vitamin ve mineral hem de posa kaynağıdır. Posadan zengin beslenme özellikle sindirim sistemi kanserlerine karşı koruyucu özellik gösteriyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu meyve ve sebzeler hiç de masum değiller! Mumlama işlemi sağlımızı tehdit ediyor
Bu meyve ve sebzeler hiç de masum değiller! Mumlama işlemi sağlımızı tehdit ediyor