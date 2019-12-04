Kanserden korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor! İşte kanserden koruyan mucizevi besinler

Kanser dünya çapında kalp ve damar hastalıklarından sonra en sık ölüme yol açan hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu hastalıktan ölen hasta sayısı 9,5 milyonu aştı. Kanserde genetik etkenler yüzde 5-10 arasında sorumlu olsalar da, hastalık yüzde 90-95 oranında çevresel faktörlerden etkileniyor. Bu çevresel faktörlerin yüzde 30'unu da beslenme alışkanlıklarımız oluşturuyor. Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliyoruz. Peki, kanserden korunmak için hangi besinleri tüketmek gerek? Detaylar haberimizde.

04.12.2019 07:37 - Son Güncelleme: 04.12.2019 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





