Bilim insanlarından tüm hastalıkları yok edecek buluş!
Bilim insanları insan beynindeki nöronların çalışmasını taklit eden yapay nöronlardan bir çip geliştirdi. Geliştirilen çip, vücudumuzdaki tüm hastalıkların ilacı olacak. Gelecekte kalp yetmezliğinden Alzheimer'e kadar en zorlu hastalıkların tedavisi için kullanılabilecek.
05.12.2019 10:00
- Son Güncelleme: 05.12.2019 10:00
Bilim insanları yapay nöronlar geliştirerek insan bedenini onarmanın yeni bir yolunu buldu. Bath Üniversitesi'nde bir ekibin geliştirdiği çip, insan beynindeki nöronların çalışma şeklini taklit edebiliyor.
Beyinden bedenin geri kalanına elektrik sinyalleri ileten hücreler olan nöronları taklit eden bilim insanları, bunun nöronların bozulması veya ölmesiyle oluşan hastalıkları tedavi edebileceğini belirtiyor.
Bath Üniversitesi Fizik Profesörü Alain Nogaret, "Bugüne kadar nöronlar kara kutular gibiydi ama kara kutuyu açıp içine bakmayı başardık. Buluşumuz çığır açıcı çünkü gerçek nöronların elektriksel özelliklerini çok detaylı bir şekilde taklit edebiliyor" dedi.
Buluşlarını Nature Communications dergisinde yayınlayan araştırmacılar beynin hafızada önemli rol oynayan kısmı olan hipokampus ve nefes almayı kontrol eden kısmındaki hücreleri taklit etmeyi başardı.
Bu da beyne yerleştirilecek çiplerle kalp yetmezliği ve Alzheimer hastalığı gibi sorunların giderilmesine kapı aralıyor.