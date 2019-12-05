Bilim insanlarından tüm hastalıkları yok edecek buluş!

Bilim insanları insan beynindeki nöronların çalışmasını taklit eden yapay nöronlardan bir çip geliştirdi. Geliştirilen çip, vücudumuzdaki tüm hastalıkların ilacı olacak. Gelecekte kalp yetmezliğinden Alzheimer'e kadar en zorlu hastalıkların tedavisi için kullanılabilecek.

05.12.2019 10:00 - Son Güncelleme: 05.12.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





