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Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu! Nefes almakta zorlanınca maskeyi çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi. Ancak Trump'ın Beyaz Saray'da kameraların önünde olduğu an maskeyi çıkarması büyük tepki çekti. Öte yandan taburcu olan Trump'ın koronavirüs tedavisi de Amerikan basınında en çok konuşulan konular arasına girdi. CNN, Trump'ın "Hiçbir ABD vatandaşının erişemeyeceği" bir tedavi sürecinden geçmiş ve özel ilaçlar kullanmış olabileceğini yazdı.

06.10.2020 09:40 - Son Güncelleme: 06.10.2020 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





