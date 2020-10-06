Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu! Nefes almakta zorlanınca maskeyi çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi. Ancak Trump'ın Beyaz Saray'da kameraların önünde olduğu an maskeyi çıkarması büyük tepki çekti. Öte yandan taburcu olan Trump'ın koronavirüs tedavisi de Amerikan basınında en çok konuşulan konular arasına girdi. CNN, Trump'ın "Hiçbir ABD vatandaşının erişemeyeceği" bir tedavi sürecinden geçmiş ve özel ilaçlar kullanmış olabileceğini yazdı.
HASTANEDEN ÇIKAN TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı video mesajda "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın." mesajı verdi.
Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra kaydedilen ve Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Koronavirüs hakkında çok fazla şey öğrendim. Kesin olan bir şey var. Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın. Virüsü yeneceksiniz." ifadelerini kullandı.