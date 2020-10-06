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Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu! Nefes almakta zorlanınca maskeyi çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi. Ancak Trump'ın Beyaz Saray'da kameraların önünde olduğu an maskeyi çıkarması büyük tepki çekti. Öte yandan taburcu olan Trump'ın koronavirüs tedavisi de Amerikan basınında en çok konuşulan konular arasına girdi. CNN, Trump'ın "Hiçbir ABD vatandaşının erişemeyeceği" bir tedavi sürecinden geçmiş ve özel ilaçlar kullanmış olabileceğini yazdı.

AA
takvim.com.tr
06.10.2020 09:40 - Son Güncelleme: 06.10.2020 10:15
Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu! Nefes almakta zorlanınca maskeyi çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edildi.

Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, bugün doktorlarının onayıyla hastaneden taburcu oldu.

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Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu! Nefes almakta zorlanınca maskeyi çıkardı

Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu! Nefes almakta zorlanınca maskeyi çıkardı

Hastane çıkışı özel aracına bindirilen Trump, yakın bir mesafede bekleyen "Marine One" isimli helikopter ile Maryland'da bulunan hastaneden, Washington DC'deki Beyaz Saray'a götürüldü.

Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu! Nefes almakta zorlanınca maskeyi çıkardı

HASTANEDEN ÇIKAN TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı video mesajda "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın." mesajı verdi.

Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra kaydedilen ve Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Koronavirüs hakkında çok fazla şey öğrendim. Kesin olan bir şey var. Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın. Virüsü yeneceksiniz." ifadelerini kullandı.

Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu! Nefes almakta zorlanınca maskeyi çıkardı

ABD'nin dünyadaki en iyi ilaçlara sahip olduğunu savunan Trump, "Hastaneye ilk gittiğimde kendimi iyi hissetmiyordum. Ancak iki gün önce hastaneden ayrılabilirdim. Uzun zamandır ilk defa kendimi bu kadar iyi hissediyorum." dedi.

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