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Hünnap vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! İşte kalsiyum deposu hünnap meyvesinin faydaları...

Halk arasında "doktor" olarak adlandırılan hünnap, son derece sağlam olan hünnap ağacının meyvesidir. Diğer isimleriyle çiğde ya da innabi olan mucizevi besin ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Hünnap meyvesi hakkında dünya genelinde çok sayıda araştırmalar yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise bu meyvenin tam bir sağlık kaynağı olduğu yönünde. Peki hünnap meyvesi nedir? Hünnap hangi hastalıklara iyi gelir? İşte vücudu tepeden tırnağa yenileyen, kalsiyum deposu hünnap meyvesinin faydaları...

13.06.2019 14:16 - Son Güncelleme: 13.06.2019 14:16
Hünnap vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! İşte kalsiyum deposu hünnap meyvesinin faydaları...


Kalsiyum deposu besinlerden olan hünnap, halk arasında 'doktor' olarak adlandırılan son derece sağlam olan hünnap ağacının meyvesidir. Diğer isimleriyle çiğde ya da innabi olan mucizevi besin ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz.

Hünnap vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! İşte kalsiyum deposu hünnap meyvesinin faydaları...


Hünnap, oldukça dayanıklı olmasıyla bilinen hünnap ağacının meyvesidir. Hünnap meyvesi hakkında dünya genelinde çok sayıda araştırmalar yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise bu meyvenin tam bir sağlık kaynağı olduğu yönünde.

Hünnap vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! İşte kalsiyum deposu hünnap meyvesinin faydaları...


Yapılan araştırmalar hünnap meyvesinin kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Hünnap vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! İşte kalsiyum deposu hünnap meyvesinin faydaları...


Hünnap, saponinler, polisakkaritler ve flavonoidler olarak bilinen bileşikleri içeriyor. Bu zengin içeriği sayesinde ise doğal bir sakinleştirici görevi görüyor.

Hünnap vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! İşte kalsiyum deposu hünnap meyvesinin faydaları...


Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

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