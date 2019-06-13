Hünnap vücudu tepeden tırnağa yeniliyor! İşte kalsiyum deposu hünnap meyvesinin faydaları...
Halk arasında "doktor" olarak adlandırılan hünnap, son derece sağlam olan hünnap ağacının meyvesidir. Diğer isimleriyle çiğde ya da innabi olan mucizevi besin ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Hünnap meyvesi hakkında dünya genelinde çok sayıda araştırmalar yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise bu meyvenin tam bir sağlık kaynağı olduğu yönünde. Peki hünnap meyvesi nedir? Hünnap hangi hastalıklara iyi gelir? İşte vücudu tepeden tırnağa yenileyen, kalsiyum deposu hünnap meyvesinin faydaları...
13.06.2019 14:16
- Son Güncelleme: 13.06.2019 14:16
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