Bu besinleri mutfağınızda bol bol bulundurun! İşte doğal antibiyotik etkisi gösteren mucizevi besinler...
Çok sık hastalanmamak ve evde kendimizi doğal yollarla tedavi etmek istiyorsak doğa bize bu konuda çok yardımcı olacaktır. Hastalanıldığımızda sıkça başvurduğumuz antibiyotiklerin doktor kontrolü olmadan tüketilmesi son derece sakıncalıdır. Ancak doğal antibiyotik etkisi olan bu mucizevi besinleri bol bol tüketebilirsiniz. İşte doğal antibiyotik etkisi gösteren mucizevi besinler...
Oysa bilimsel çalışmalar gereksiz antibiyotik kullanımı durumunda vücudun mikroplarla savaşma yeteneğinin azalmaya başladığını, bağışıklık sisteminin zayıfladığını, birçok ciddi hastalığa yol açabildiğini hatta vücutta bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanması sonucu ölümcül tabloya bile neden olabildiğini ortaya koyuyor.
Nezle ve grip gibi hastalıkların yoğun olarak görüldüğü bugünlerde en iyisi hasta olmadan önlem almak ve bunun için de doğanın şifalı besinlerine soframızda yer vererek bağışıklık sistemini güçlendirmek.
Fitoterapi, Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir.