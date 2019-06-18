Kanserden korunmanın yolu sağlıklı beslenme! İşte kansere karşı tüketilmesi gereken 7 besin
Kanser, kalp ve damar hastalıklarından sonra tüm dünyada en fazla ölüme yol açan hastalık. Üstelik biçok ülkede görülme sıklığı artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası kanser araştırmalarını yürüttüğü GLOBOCAN adlı projenin verilerine göre; geçtiğimiz yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı kondu ve bu hastalıktan ölen hasta sayısı 9,5 milyonu aştı. Peki, kanserden korunmak için nasıl beslenmeli? Sağlıklı beslenerek besinler kanserden korunmak mümkün mü? Uzmanlar kanserden koruyan 7 mucizevi besini açıkladı! İşte kansere karşı tüketmeniz gereken besinler listesi...
1. Çok çeşitli sebzeler, meyveler tüketin
Yapılan çalışmalar gün içinde yeterli meyve ve sebze tüketen kişilerin tüketmeyenlere nazaran yüzde 10 daha az kanser riski taşıdığını ortaya koydu. Kanserden korunmak için her gün mümkün olduğunca farklı renkte sebze ve meyveler tüketin. Çünkü ne kadar farklı renkle beslenirseniz, aldığınız antioksidan çeşidi o kadar fazla oluyor.