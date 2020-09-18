Evde şampuan yoksa dert etmeyin saçınızı böyle yıkayın! Görünce çok şaşıracaksınız

2-KARBONAT

İlk başta bu ipucunu biraz rahatsız edici bulabilirsiniz. Saçınızda karbonatın ne işi var, öyle değil mi? Kabartma tozu aslında doğal bir eksfoliyandır. Bu da saç diplerinizde biriken ölü deri hücrelerini ve kiri temizleyebileceği, fazla yağı azaltabileceği ve kafa derinizin kireç ve kaşıntıdan kurtulmasına yardımcı olabileceği anlamına gelir.