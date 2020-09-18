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Uzmanlar da gerçeği açıkladı! Patlamış mısır yiyen zayıflıyor... İşte kilo verdiren o besinler

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak o besinler...

18.09.2020 08:36 - Son Güncelleme: 18.09.2020 08:36
Uzmanlar da gerçeği açıkladı! Patlamış mısır yiyen zayıflıyor... İşte kilo verdiren o besinler

Yağ kaybını yiyeceğiniz besinlerle destekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Böylece hem yiyerek kilo verecek hem de hedefinize daha hızlı ulaşacaksınız. İşte detaylar...

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Uzmanlar da gerçeği açıkladı! Patlamış mısır yiyen zayıflıyor... İşte kilo verdiren o besinler

SÜTLÜ KAHVELER
Büyük bir latte veya kapuçino olmadan uyanamayanlar için güzel bir haberimiz var! Hem lezzetli hem de iyi bir protein protein kaynağı olan sütlü kahveler, diyetinizde size yardımcı oluyor.

Uzmanlar da gerçeği açıkladı! Patlamış mısır yiyen zayıflıyor... İşte kilo verdiren o besinler

Kahvenizi, badem veya yulaf sütü ile takviye edip kalsiyum değerini arttırdıktan sonra tüketebilirsiniz.

Uzmanlar da gerçeği açıkladı! Patlamış mısır yiyen zayıflıyor... İşte kilo verdiren o besinler

DONDURULMUŞ ÜZÜM
Donmuş üzümler, biraz alışılmadık olsa da, tatlı bir özlemi tatmin etmenin harika ve sağlıklı bir yolu.

Uzmanlar da gerçeği açıkladı! Patlamış mısır yiyen zayıflıyor... İşte kilo verdiren o besinler

Canınız tatlı ya da dondurma çektiğinde buzdolabında sakladığınız donmuş üzümleri tüketebilirsiniz.

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