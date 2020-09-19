Haberler Galeri Sağlık Uzmanlar özellikle uyarıyor! Küflü diye hepsini çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Küflü diye hepsini çöpe atıyoruz ama atmayın, meğer...

Domates, karpuz, patates, sarımsak, muz, salatalık, peynir... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Ancak bu besinler kullanım süreleri dolmaya başladıktan ve ya geçtikten sonra küflenmeye başlar, kullanılmaz hale gelir. Kimi zaman bilerek küflü bir besin tüketiriz, kimi zaman da bilmeden. Peki küf yediğimiz ne olur? Tüketeceğimiz besinin küflü kısmını kesip, sağlam tarafını yersek ne olur?

19.09.2020 08:38 - Son Güncelleme: 19.09.2020 08:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





