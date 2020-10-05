Haberler Galeri Sağlık Uzmanlar da onayladı! Bu besinler yedikçe zayıflatıyor... İşte kilo aldırmayan sağlıklı abur cuburlar

Uzmanlar da onayladı! Bu besinler yedikçe zayıflatıyor... İşte kilo aldırmayan sağlıklı abur cuburlar

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak o besinler...

05.10.2020 08:48 - Son Güncelleme: 05.10.2020 08:48
Uzmanlar da onayladı! Bu besinler yedikçe zayıflatıyor... İşte kilo aldırmayan sağlıklı abur cuburlar

Kilo verirken bir anlık tatlı kriziyle diyetimizi mahvetmek istemiyoruz. Kalorisi az bisküviler, az kalorili paket yiyecekler kilosuna dikkat edenlerin vazgeçilmezi durumunda. Ancak diyet abur cuburlar, sağlıklı atıştırmalıklar da mümkün. Yani kilo aldırmayan abur cuburlar hayal değil. İşte kilosuna dikkat edenlere, kilo aldırmayan 10 sağlıklı abur cubur.

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Uzmanlar da onayladı! Bu besinler yedikçe zayıflatıyor... İşte kilo aldırmayan sağlıklı abur cuburlar

KALAMATA ZEYTİN

Zeytin mucizesi artık hayatımızın her alanında yer alıyor. Sağlıklı atıştırmalık arıyorsanız eğer, Kalamata; namı diğer eşek zeytini ile aranızı açmayın. Karşınızda, kilo aldırmayan abur cubur şampiyonu: Kalamata zeytin. Etli dokusu ve tuzlu lezzetiyle patates cipsi kadar tatmin edici olacaktır. Boş kalori almamış olmanız da cabası. Üstelik zeytinin içerdiği yağın yüzde 75'i kalp dostu tekli doymamış yağlardan oluşuyor. 90 kalori, 8 gr yağ, 4 gr Karbonhidrat, 2 gr lif, 1 gr protein, 460 mg sodyum.

Uzmanlar da onayladı! Bu besinler yedikçe zayıflatıyor... İşte kilo aldırmayan sağlıklı abur cuburlar

BİR KASE YAĞSIZ PATLAMIŞ MISIR

Bu miktarda yiyeceğiniz patlamış mısırda bir dilim tam tahıllı ekmekten daha fazla lif bulunuyor. Hem elinizi hem de ağzınızı oyalayarak sizi memnun edeceği kesin… 94 kalori, 1 gr yağ, 17 gr karbonhidrat, 3,5 gr lif, 3 gr protein, 214 mg sodyum.

Uzmanlar da onayladı! Bu besinler yedikçe zayıflatıyor... İşte kilo aldırmayan sağlıklı abur cuburlar

MEYVELİ PROBİYOTİK YOĞURT

Probiyotik yoğurtlar kilo yapmayan, sağlıklı gıdalardır. Hem sağlıklı hem de tatmin edici bir abur cubur tarifi isteyenler, probiyotik yoğurtlarının içerisine istediği meyveyi ve yulaf ezmesini ekleyebilirler. Marketten hazır almak isteyenler ise pratik ve eğlenceli bir abur cubur olan meyveli yoğurtların probiyotik lif içerenlerini tercih etmeliler. Probiyotik yoğurtların, bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini göreceksiniz.

Uzmanlar da onayladı! Bu besinler yedikçe zayıflatıyor... İşte kilo aldırmayan sağlıklı abur cuburlar

KURU ÜZÜM VE LEBLEBİ KARIŞIMI

Toplamda bir çay bardağı olmak üzere hem kuru üzümden hem de leblebiden alarak karıştırın. Bu mucizevi karışımı çantanıza atın ve istediğiniz zaman tüketin. Kilo aldırmayan bu abur cubur, hem besleyici değeri hem de verdiği tokluk hissi ile yeni favoriniz olacak.

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