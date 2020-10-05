Uzmanlar da onayladı! Bu besinler yedikçe zayıflatıyor... İşte kilo aldırmayan sağlıklı abur cuburlar

KURU ÜZÜM VE LEBLEBİ KARIŞIMI

Toplamda bir çay bardağı olmak üzere hem kuru üzümden hem de leblebiden alarak karıştırın. Bu mucizevi karışımı çantanıza atın ve istediğiniz zaman tüketin. Kilo aldırmayan bu abur cubur, hem besleyici değeri hem de verdiği tokluk hissi ile yeni favoriniz olacak.