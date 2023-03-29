RAMAZAN İMSAKİYE
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3 damlası ağız kokusunun kökünü kazıyor! Canan Karatay açıkladı! Oruçluyken 16 saat ferah nefes için...

Ağız kokusu birçok sebepten dolayı meydana gelebilir. Özellikle oruç tutarken susuz kalmak ağız kokusunun başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Sabahları uyandığınızda, oruç tutarken veya aç kaldığınızda ağzınızın kokmasından şikayet ediyorsanız mutlaka bu yöntemi denemelisiniz. Düzenli olarak uyguladığınızda tertemiz bir nefese sahip olacaksınız. İşte ağız kokusunu kökünden kazıyan o yöntem...

takvim.com.tr
29.03.2023 15:51 - Son Güncelleme: 29.03.2023 15:55
3 damlası ağız kokusunun kökünü kazıyor! Canan Karatay’ açıkladı! Oruçluyken 16 saat ferah nefes için...

Oruçluyken birçok kişinin başına gelen ağız kokmasına kesin çözüm bulundu. İşte ağız kokusuna iyi gelen o formül...

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3 damlası ağız kokusunun kökünü kazıyor! Canan Karatay’ açıkladı! Oruçluyken 16 saat ferah nefes için...

SAHURDA MUTLAKA BUNU YAPIN

Canan Karatay sahurda ağız kokusunu kesecek formülü açıkladı.

3 damlası ağız kokusunun kökünü kazıyor! Canan Karatay’ açıkladı! Oruçluyken 16 saat ferah nefes için...

Sahurda tüketildiği takdirde 15-16 saat boyunca nefesin temiz kalmasını sağlayan bu karışım hem ağız kokusuna hem de daha birçok sağlık sorununa fayda sağlıyor.

3 damlası ağız kokusunun kökünü kazıyor! Canan Karatay’ açıkladı! Oruçluyken 16 saat ferah nefes için...

Canan Karatay, oruçluyken ağız kokusunu önlemek için şu tavsiyeyi verdi:

3 damlası ağız kokusunun kökünü kazıyor! Canan Karatay’ açıkladı! Oruçluyken 16 saat ferah nefes için...

Bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal 3 damla limon suyu sıkın karıştırın.

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