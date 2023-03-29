3 damlası ağız kokusunun kökünü kazıyor! Canan Karatay açıkladı! Oruçluyken 16 saat ferah nefes için...
Ağız kokusu birçok sebepten dolayı meydana gelebilir. Özellikle oruç tutarken susuz kalmak ağız kokusunun başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Sabahları uyandığınızda, oruç tutarken veya aç kaldığınızda ağzınızın kokmasından şikayet ediyorsanız mutlaka bu yöntemi denemelisiniz. Düzenli olarak uyguladığınızda tertemiz bir nefese sahip olacaksınız. İşte ağız kokusunu kökünden kazıyan o yöntem...
29.03.2023 15:51 - Son Güncelleme: 29.03.2023 15:55