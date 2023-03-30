Canan Karatay'dan iftar ve sahur tavsiyeleri

Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayı nedeniyle sahur ve iftar yemeklerine sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Karatay, Ramazan ayı gelmeden vücudun hazırlanması gerektiğini ifade ederek, günlük iki öğün yemek yenmesi gerektiğini söyledi.

SAHURDA KAHVALTI ÖNERDİ

Sahur için kahvaltı öneren Karatay, "Sahurda çok sağlıklı olan Karatay kahvaltısı olan 2-3 yumurta, yanında el ayası kadar beyaz peynir, beraberinde köfte olabilir. Tabi ekmek tüketilmeyecek. Bunun yerine ramazan pidesi, el büyüklüğünde bir parça ramazan pidesi olabilir. Pidenin içerisine bol miktarda köy tereyağı veya zeytinyağı konabilir. Ve bol bol şekersiz çay, süt ve ayran tüketilmeli. Vücudu ramazana hazırlamamız lazım. Su içilmesi lazım fakat, biliyorsunuz vücudun optimum dediğimiz sulanmasını yapmamız lazım. Çünkü ramazanda en büyük sıkıntı uzun sürecek açlık var ve havalar sıcak olacak. Dolayısıyla susuzluk vücudu tahrip eder ve halsizlik yapar, iİftara doğru baş ağrısına sebep olur. Bu nedenle vücudu şimdiden optime etmemizde fayda vardır" dedi.

'SOFRANIZA GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLERİ SOKMAYIN'

İftarda ise hafif bir paça çorbası ile orucun açılması gerektiğini anlatan Karatay, tavsiyelerine şöyle devam etti: "Gün boyu uzun bir açlıktan sonra iftar da yiyeceklerinize çok dikkat etmek gerekir. Başlangıcı hafif bir paça çorbası ile yapabilirsiniz. Ayrıca yöresel tarhana çorbası olabilir. Su yine bolca tüketilmelidir. Bunun yanında yine hafif şekilde kahvaltılık ürünler tüketilebilir. Ancak önemli bir tavsiyem de ramazanda sofralarınıza asla gazlı ve şekerli içecekleri sokmayın. Çaylarınızı şekersiz tüketin. Tuz tüketiminde ise kristal kaya tuzunu öneriyorum. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudur. Dolayısı ile vücudumuzda bulunan su tuzludur. Hakiki tuzlu sudur. Kaya tuzu da yüzde 30 oranında tuz içerir. Bunun için tüketilmelidir ve sağlıklıdır."

'TRAKYA'DAKİ KANSERLER ÇERNOBİL'İN ETKİSİDİR'

Prof. Dr. Canan Karatay, Çernobil faciasından sonra Trakya bölgesinin üzerinde asit ve radyasyon yüklü bulutların geçtiğini anımsatarak, "Çernobil faciasından sonra biliyorsunuz Trakya'da birçok inek ve benzeri hayvanlar telef olmuştu. Dolayısıyla o radyasyon bulutları doğaya indiği zaman tükenmiyor ve etkisi yıllarca sürüyor. Bunun dışında hava ve çevresel kirlilikler çok önemli. Gelirken baktım yolda her taraf beton yığını haline dönüşmüş. Çevre ve yeşil adeta yok olmuş, bölgedeki kanser artışlarında bunların önemli etkenler olduğuna inanıyorum" diye konuştu.