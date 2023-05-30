İkinci el otomobil fiyatları güncellendi! Sahibinden satılık 2. el TOGG ilanı! 350.000, 470.000, 620.000 TL'ye Hyundai, Citroen, Opel, Renault, Fiat...
Sahibinden satılık 2. el otomobil piyasasında son günlerde hareketli bir dönem yaşanıyor. Türkiye'deki otomobil üreticileri ve markaları, TOGG, Hyundai, Citroen, Opel, Renault ve Fiat, birbirinden çeşitli modelleriyle ikinci el otomobil pazarında yer alıyor. Bu nedenle, araç arayanlar ve otomobil sahibi olmayı düşünenler, güncellenen fiyatları yakından takip etmektedir. İkinci el otomobil fiyatlarında yaşanan değişimler, araştırmaları hızlandırmış durumdadır. Sahibinden satılık araçların marka, model, yıl ve kilometre gibi faktörlere bağlı olarak fiyatları belirlenmektedir. Her markanın ve modelin piyasada farklı bir değeri bulunmaktadır.
30.05.2023 09:59 - Son Güncelleme: 30.05.2023 09:59
İKİNCİ ARABAYI ALMAK MANTIKLI MI?
Yeni bir arabanın değeri, araziden çıkar çıkmaz düşer. Bu nedenle, kullanılmış bir araba size zaten bir miktar amortisman tasarrufu sağlayacaktır. Satışlar tamamen arz ve talep ile ilgilidir, bu nedenle kullanılmış arabanızın değerini anlamak, arabanızdan daha fazlasını elde etmek için keskin bir araç olabilir.
2 EL ARAÇ ALDIM ARIZALI ÇIKTI NE YAPMALIYIM?
Tüketici malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir.