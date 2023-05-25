Vav TV İzle
Haberler Otomobil Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet... 180.000 TL'ye SGK'dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller!

Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet... 180.000 TL'ye SGK'dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), satılık sıfır kilometre otomobiller için yeni ilanlarını yayınladı. Uygun fiyatlarla satışa sunulan bu araçlar, bütçe dostu seçenekler arayanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor. İşte en uygun fiyatlı ikinci el arabaların derlemesi. Satın almayı düşündüğünüz araçla ilgili detaylı bilgilere ilgili kurumun resmi internet sitesinden veya ilanların bulunduğu platformlardan ulaşabilirsiniz. Araç alımında dikkat edilmesi gereken hususlar arasında aracın genel durumu, kilometresi, bakımları ve geçmişi gibi faktörler yer almaktadır.

takvim.com.tr
25.05.2023 09:28 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:28
Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet... 180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller!

En uygun 2. el otomobil fiyatları araba hayali kuran birçok kişi tarafından merak ediliyor. SGK tarafından satışa çıkarılan uygun fiyatlı araçlar büyük ilgi görüyor. Çeşitli markaların satışa sunulduğu ilanlar bugün itibariyle güncellendi. 180 bin TL'den başlayan fiyatlarla araç sahibi olabilirsiniz. İşte SGK'dan satılık ikinci el otomobiller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet... 180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller!
İlan Numarası 21127
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Chevrolet
Model Yılı 2011
Motor 110
Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet... 180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller!

Plaka 33ENG50
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 550.000,00 TL
Teminat Bedeli 27.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2023-06-06
İkinci İhale Tarihi 2023-06-13

Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet... 180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller!
İlan Numarası 21162
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Fiat
Model Yılı 2007
Plaka 06 BJ 1134
Renk Lacivert
Satışa Esas Bedeli 180.000,00 TL
Teminat Bedeli 9.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2023-06-09
İkinci İhale Tarihi 2023-06-13
Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet... 180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller!
İlan Numarası 21156
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Arazi, SUV, Pick-up
Tür Kia
Model Yılı 2005
Motor 2500
Plaka 06 MBY 44
Renk Siyah
Satışa Esas Bedeli 430.000,00 TL
Teminat Bedeli 21.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2023-06-09
İkinci İhale Tarihi 2023-06-13
SON DAKİKA