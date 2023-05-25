Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet... 180.000 TL'ye SGK'dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), satılık sıfır kilometre otomobiller için yeni ilanlarını yayınladı. Uygun fiyatlarla satışa sunulan bu araçlar, bütçe dostu seçenekler arayanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor. İşte en uygun fiyatlı ikinci el arabaların derlemesi. Satın almayı düşündüğünüz araçla ilgili detaylı bilgilere ilgili kurumun resmi internet sitesinden veya ilanların bulunduğu platformlardan ulaşabilirsiniz. Araç alımında dikkat edilmesi gereken hususlar arasında aracın genel durumu, kilometresi, bakımları ve geçmişi gibi faktörler yer almaktadır.
25.05.2023 09:28 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:28
En uygun 2. el otomobil fiyatları araba hayali kuran birçok kişi tarafından merak ediliyor. SGK tarafından satışa çıkarılan uygun fiyatlı araçlar büyük ilgi görüyor. Çeşitli markaların satışa sunulduğu ilanlar bugün itibariyle güncellendi. 180 bin TL'den başlayan fiyatlarla araç sahibi olabilirsiniz. İşte SGK'dan satılık ikinci el otomobiller...