Model model duyuruldu! Citroen, Hyundai, Chevrolet... 180.000 TL’ye SGK’dan satılık Fiat! Uygun fiyatlı en iyi 2. el otomobiller!

En uygun 2. el otomobil fiyatları araba hayali kuran birçok kişi tarafından merak ediliyor. SGK tarafından satışa çıkarılan uygun fiyatlı araçlar büyük ilgi görüyor. Çeşitli markaların satışa sunulduğu ilanlar bugün itibariyle güncellendi. 180 bin TL'den başlayan fiyatlarla araç sahibi olabilirsiniz. İşte SGK'dan satılık ikinci el otomobiller...