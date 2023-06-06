Haziran 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV MUAFİYETLİ SUV-SEDAN 0 otomobil fiyatları! Seat Ibiza, Hyundai Bayon, Fiat Egea Cross, Opel Crossland...
Engelli vatandaşlar için uygulanan ÖTV muafiyetiyle ilgili güncel sıfır otomobil fiyatları açıklandı. Engelli bireylerin daha erişilebilir ve bağımsız bir şekilde hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla devlet tarafından sunulan bu avantaj, otomobil fiyatlarını yakından takip edenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Haziran ayı güncel sıfır araba fiyatları.
ÖTV muafiyetli sıfır otomobil fiyatları araba hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haziran ayı ile birlikte güncel fiyat listeleri ortaya çıktı. Fiat Egea, Seat Ibiza ve birçok modelde ÖTV indirimli listeler yayımlandı. İşte engelli vatandaşlar için ÖTV indirimli 0 otomobil fiyatları...
Yapılan son düzenleme ile engelli bireylerin ÖTV muafiyetli alabileceği otomobillerin kapsamı genişlemiş oldu. Bu da birçok markanın SUV modellerinin listeye dahil olmasını sağlıyor.
Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.
Street 1.6 M.Jet 130Hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye iniyor.
Street T4 Hybrid 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye iniyor.
Urban 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye iniyor.
Urban 1.3 M.Jet 95Hp paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye iniyor.
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 676.900,00 TL'den 376.055,56 TL'ye düşüyor.
Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV oranı ile 727.900,00 TL'den 404.388,89 TL'ye iniyor.
Lounge 1.4 Fire 95 HP paketi, %70 ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 473.900,00 TL'den 278.764,71 TL'ye iniyor.
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP paketi ise, %70'lik ÖTV oranı ile 556.900,00 TL'den 327.558,24 TL'ye düşüyor.
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Aracın fiyatı 711.900,00 TL'den 395.500,00 TL'ye inmekte.