Haziran 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! ÖTV MUAFİYETLİ SUV-SEDAN 0 otomobil fiyatları! Seat Ibiza, Hyundai Bayon, Fiat Egea Cross, Opel Crossland...

ÖTV muafiyetli sıfır otomobil fiyatları araba hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haziran ayı ile birlikte güncel fiyat listeleri ortaya çıktı. Fiat Egea, Seat Ibiza ve birçok modelde ÖTV indirimli listeler yayımlandı. İşte engelli vatandaşlar için ÖTV indirimli 0 otomobil fiyatları...