Yeşilçam'ın bahtsız kadını Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'in mesleği şoke etti!
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de tehlikeye daldı. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki genç kız, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi. 64 yaşındaki Ahu Tuğba, kızının seçtiği meslekle ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunarak, kızıyla gurur duyduğunu ve dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi. İşte Ahu Tuğba'nın kızı ve mesleği...
09.12.2019 13:56
- Son Güncelleme: 09.12.2019 14:08
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