Yeşilçam'ın bahtsız kadını Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'in mesleği şoke etti!

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, mesleğiyle herkesi şaşırttı! Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki genç kız, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi.