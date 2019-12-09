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Yeşilçam'ın bahtsız kadını Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'in mesleği şoke etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de tehlikeye daldı. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki genç kız, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi. 64 yaşındaki Ahu Tuğba, kızının seçtiği meslekle ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunarak, kızıyla gurur duyduğunu ve dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi. İşte Ahu Tuğba'nın kızı ve mesleği...

09.12.2019 13:56 - Son Güncelleme: 09.12.2019 14:08
Yeşilçam'ın bahtsız kadını Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'in mesleği şoke etti!

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, mesleğiyle herkesi şaşırttı! Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki genç kız, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi.

Yeşilçam'ın bahtsız kadını Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'in mesleği şoke etti!

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı. Silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alan Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu.

Yeşilçam'ın bahtsız kadını Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'in mesleği şoke etti!

Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin, geçtiğimiz günlerde de Miami'de amiriyle ilk görevine çıktı. Anjelik'in kariyerindeki bu radikal kararını Instagram'da paylaşan Tuğba, kızıyla gurur duyduğunu belirtip dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi.

Yeşilçam'ın bahtsız kadını Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'in mesleği şoke etti!

KAYA GİBİ SAĞLAM

ABD'de S.W.A.T. polisi olmak için teorik derslerin yanı sıra kişinin fiziksel dayanıklılığı da önemli

Yeşilçam'ın bahtsız kadını Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin'in mesleği şoke etti!

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