Yaşar İpek photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü kendisini "Bu kadar dili uzun varken bu uzunluğa takılmayın" diyerek savundu!

2003 yılında Bir Alo De şarkısıyla müzik piyasasında büyük çıkış yakalayan Yaşar İpek , sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden birisi.

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2018 yılında Seren Serengil ile nikah masasına oturan Yaşar İpek, o dönem çok konuşulmuştu. Yaklaşık bir yıl kadar süren evlilikleri ise 2019 yılında son buldu.