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Yaşar İpek photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü kendisini "Bu kadar dili uzun varken bu uzunluğa takılmayın" diyerek savundu!

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı yorumlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Yaşar İpek, sosyal medya mizahşörlerinin diline düştü. Yaşar İpek, son olarak yapay zekayı kullanarak fotoğrafını editledi. Fotoğrafı düzenlerken hesaba katılmayan bir değişim yaşandı. İşte haberin ayrıntıları.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 12:56 Güncelleme 05 Şubat 2024, 12:56
Yaşar İpek photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü kendisini Bu kadar dili uzun varken bu uzunluğa takılmayın diyerek savundu! 1

2003 yılında Bir Alo De şarkısıyla müzik piyasasında büyük çıkış yakalayan Yaşar İpek, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden birisi.

Yaşar İpek photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü kendisini Bu kadar dili uzun varken bu uzunluğa takılmayın diyerek savundu! 2

2018 yılında Seren Serengil ile nikah masasına oturan Yaşar İpek, o dönem çok konuşulmuştu. Yaklaşık bir yıl kadar süren evlilikleri ise 2019 yılında son buldu.

Yaşar İpek photoshopun ayarını kaçırınca dillere düştü kendisini Bu kadar dili uzun varken bu uzunluğa takılmayın diyerek savundu! 3

Gerek özel hayatıyla gerekse yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yaşar İpek, şimdide fotoğrafına uyguladığı filtre ile gündem oldu.

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