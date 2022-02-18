Yalnız Kurt’ta ipler gerildi! Merakla beklenen ’Yıldırım Projesi’ dosyasının kapıları aralanacak! Proje ile ilgili sürpriz ne? Gizli operasyon başarılı olacak mı?

Öte yandan yeni bölümde Davut'un Altay'a "Sen bu akşam başka bir kapı açacaksın, Yıldırım Projesi dosyalarının olduğu yer!" sözleri damga vurdu. Altay proje için gizli bir operasyona çıkacak. Peki, Altay bu operasyonda başarılı olacak mı? Yıldırım Projesi ile ilgili son sahnede yer alan sürpriz ne? Tüm gelişmeler bu akşam yeni bölümde ortaya çıkacak...