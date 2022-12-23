Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim! Annesi ve babası gibi o da çok ünlü! Meğer 11 yıllık eski eşi Zerrin Tekindor...
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Bozam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine Tekindor'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Ferit'in dedesini canlandıran usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 1988–1999 yılları arasında Zerrin Tekindor ile evli olan Çetin Tekindor hakkında en çok "Çetin Tekindor'un çocuğu var mı?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Çetin Tekindor'un oğlu kimmiş...
23.12.2022 22:41 - Son Güncelleme: 23.12.2022 22:41
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Halis Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Çetin Tekindor, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.
1988-1999 yılları arasında Zerrin Tekindor ile evli olan Çetin Tekindor hakkında en çok "Çetin Tekindor'un çocuğu var mı?" sorusunun yanıtı aratıldı.