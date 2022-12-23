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Haberler Magazin Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim! Annesi ve babası gibi o da çok ünlü! Meğer 11 yıllık eski eşi Zerrin Tekindor...

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim! Annesi ve babası gibi o da çok ünlü! Meğer 11 yıllık eski eşi Zerrin Tekindor...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Bozam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine Tekindor'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Ferit'in dedesini canlandıran usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 1988&ndash;1999 yılları arasında Zerrin Tekindor ile evli olan Çetin Tekindor hakkında en çok "Çetin Tekindor'un çocuğu var mı?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Çetin Tekindor'un oğlu kimmiş...

takvim.com.tr
23.12.2022 22:41 - Son Güncelleme: 23.12.2022 22:41
Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim! Annesi ve babası gibi o da çok ünlü! Meğer 11 yıllık eski eşi Zerrin Tekindor...

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Halis Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Çetin Tekindor, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim! Annesi ve babası gibi o da çok ünlü! Meğer 11 yıllık eski eşi Zerrin Tekindor...

Bunun üzerine Tekindor'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Ferit'in dedesini canlandıran usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim! Annesi ve babası gibi o da çok ünlü! Meğer 11 yıllık eski eşi Zerrin Tekindor...

1988-1999 yılları arasında Zerrin Tekindor ile evli olan Çetin Tekindor hakkında en çok "Çetin Tekindor'un çocuğu var mı?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim! Annesi ve babası gibi o da çok ünlü! Meğer 11 yıllık eski eşi Zerrin Tekindor...

Oyuncunun oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim! Annesi ve babası gibi o da çok ünlü! Meğer 11 yıllık eski eşi Zerrin Tekindor...

İşte ünlü isimlerin çocukları...

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