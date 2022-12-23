4 ay önce boşandı! Barbaros Hayreddin’in Salih Reis’i Ufuk Özkan 17 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! “Sadece evleri ayırdık...”

Boşanmanın ardından "fikir ayrılığı yaşadık. Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık" açıklamasını yapan Özkan'ın eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.