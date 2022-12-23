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Haberler Magazin 4 ay önce boşandı! Barbaros Hayreddin’in Salih Reis’i Ufuk Özkan 17 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! “Sadece evleri ayırdık...”

4 ay önce boşandı! Barbaros Hayreddin’in Salih Reis’i Ufuk Özkan 17 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! “Sadece evleri ayırdık...”

Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Salih Reis'i canlandıran Ufuk Özkan'ın hayatı merak edildi. 4 ay önce 17 yıllık evliliği biten oyuncunun özellikle eski eşi merak edildi. Boşanmanın ardından "Sadece evleri ayırdık" açıklamasında bulunan Ufuk Özkan'ın eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Geniş Aile'de canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın 17 yıllık eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
23.12.2022 23:40 - Son Güncelleme: 23.12.2022 23:40
4 ay önce boşandı! Barbaros Hayreddin’in Salih Reis’i Ufuk Özkan 17 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! “Sadece evleri ayırdık...”

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde canlandırdığı Salih Reis karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ufuk Özkan'ın hayatı merak edildi.

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4 ay önce boşandı! Barbaros Hayreddin’in Salih Reis’i Ufuk Özkan 17 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! “Sadece evleri ayırdık...”

4 ay önce 17 yıllık evliliği biten oyuncunun özellikle eski eşi merak edilip araştırılmaya başlandı.

4 ay önce boşandı! Barbaros Hayreddin’in Salih Reis’i Ufuk Özkan 17 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! “Sadece evleri ayırdık...”

Boşanmanın ardından "fikir ayrılığı yaşadık. Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık" açıklamasını yapan Özkan'ın eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.

4 ay önce boşandı! Barbaros Hayreddin’in Salih Reis’i Ufuk Özkan 17 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! “Sadece evleri ayırdık...”

İşte başta Ufuk Özkan olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

4 ay önce boşandı! Barbaros Hayreddin’in Salih Reis’i Ufuk Özkan 17 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! “Sadece evleri ayırdık...”

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

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