4 ay önce boşandı! Barbaros Hayreddin’in Salih Reis’i Ufuk Özkan 17 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! “Sadece evleri ayırdık...”
Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Salih Reis'i canlandıran Ufuk Özkan'ın hayatı merak edildi. 4 ay önce 17 yıllık evliliği biten oyuncunun özellikle eski eşi merak edildi. Boşanmanın ardından "Sadece evleri ayırdık" açıklamasında bulunan Ufuk Özkan'ın eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Geniş Aile'de canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'ın 17 yıllık eski eşi kimmiş...
23.12.2022 23:40 - Son Güncelleme: 23.12.2022 23:40
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde canlandırdığı Salih Reis karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ufuk Özkan'ın hayatı merak edildi.