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Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde flaş gelişme! Serenay Sarıkaya ile anılmıştı! Ünlü çift meğer 2 haftadır...

Serenay Sarıkaya ile Şahmaran dizisinde başrolü üstlenen Burak Deniz, Didem Soydan ile beraberliklerine geçen aylarda bir şans daha vererek tekrar bir araya gelmişti. Zaman zaman ayrılık haberleriyle gündem olan ancak her fırsatta iddiaları yalanlayan Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çift, ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

23.12.2022 22:19 - Son Güncelleme: 23.12.2022 22:19
Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde flaş gelişme! Serenay Sarıkaya ile anılmıştı! Ünlü çift meğer 2 haftadır...

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile model Didem Soydan, beraberliklerine geçen aylarda bir şans daha vererek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etti.

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Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde flaş gelişme! Serenay Sarıkaya ile anılmıştı! Ünlü çift meğer 2 haftadır...

Bu süreçte Burak Deniz'in "Şahmaran" dizisinde başrolü üstlendiği Serenay Sarıkaya'yla yakınlaştığı ileri sürüldü.

Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde flaş gelişme! Serenay Sarıkaya ile anılmıştı! Ünlü çift meğer 2 haftadır...

İddiaları net bir dille yalanlayan Burak Deniz de "Didem'le beraberiz" açıklamasını yaptı. Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde flaş gelişme! Serenay Sarıkaya ile anılmıştı! Ünlü çift meğer 2 haftadır...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Deniz ve Didem Soydan yollarını ayırdı.

Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde flaş gelişme! Serenay Sarıkaya ile anılmıştı! Ünlü çift meğer 2 haftadır...

İki haftadır görüşmeyen ikiliden Burak Deniz, ayrılık sonrası menajeriyle çok merak ettiği İzlanda'ya gitti ve birkaç gün kafa dinledi.

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