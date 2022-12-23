Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde flaş gelişme! Serenay Sarıkaya ile anılmıştı! Ünlü çift meğer 2 haftadır...
Serenay Sarıkaya ile Şahmaran dizisinde başrolü üstlenen Burak Deniz, Didem Soydan ile beraberliklerine geçen aylarda bir şans daha vererek tekrar bir araya gelmişti. Zaman zaman ayrılık haberleriyle gündem olan ancak her fırsatta iddiaları yalanlayan Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çift, ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...
23.12.2022 22:19 - Son Güncelleme: 23.12.2022 22:19
Ünlü oyuncu Burak Deniz ile model Didem Soydan, beraberliklerine geçen aylarda bir şans daha vererek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etti.
Bu süreçte Burak Deniz'in "Şahmaran" dizisinde başrolü üstlendiği Serenay Sarıkaya'yla yakınlaştığı ileri sürüldü.
İddiaları net bir dille yalanlayan Burak Deniz de "Didem'le beraberiz" açıklamasını yaptı. Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.