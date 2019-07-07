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Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir kaç yaşında herkesi şoke etti

Bir dönemin en fazla izlenen dizileri arasında yer alan doktorlar yıllar geçmesine rağmen hala gündemdeki yerini koruyor ve dizi karakterlerinin son halleri merak ediliyor. Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı İzzet Özilhan'ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti. Yasemin Özilhan'ın yıllar sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi.

07.07.2019 11:40 - Son Güncelleme: 07.07.2019 11:43
Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir kaç yaşında herkesi şoke etti

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer edinen ve tekrar bölümleriyle de adından söz ettirmeyi başaran Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Vatandaşlar İlhan'ın son halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir kaç yaşında herkesi şoke etti

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985, Hamburg, Almanya doğumlu Türk aktris, model, dizi ve sinema oyuncusudur. İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap'dan diksiyon eğitimi aldı. 2005 yılında yayınlanmaya başlanan tv dizisi Aşk Oyunu'nda canlandırdığı Ekin Serbest karakteri, güzel oyuncunun popüleritesini hızla arttırdı.

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir kaç yaşında herkesi şoke etti

Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı torunİzzet Özilhan'ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Yasemin Ergene Özilhan 16 Temmuz 2011 tarihinde İşadamı İzzet Özilhan ile evlendi. Emine (d.2012) ve Ela (d.2013) adında iki kızı vardır.

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir kaç yaşında herkesi şoke etti

Filmleri :
2002 - Koçum Benim
2003 - Vizontele Tuuba
2004 - Ah Be İstanbul
2004 - Çocuğun Var Derdin Var
2004 - Hırsız Var!
2005 - Aşk Oyunu
2006-2010 - Doktorlar
2008 - Babam Adam Olacak

İşte başta Yasemin Özilhan olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimleri...

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir kaç yaşında herkesi şoke etti

Seray Sever

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