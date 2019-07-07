Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan kimdir kaç yaşında herkesi şoke etti

Bir dönemin en fazla izlenen dizileri arasında yer alan doktorlar yıllar geçmesine rağmen hala gündemdeki yerini koruyor ve dizi karakterlerinin son halleri merak ediliyor. Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı İzzet Özilhan'ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti. Yasemin Özilhan'ın yıllar sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi.

07.07.2019 11:40 - Son Güncelleme: 07.07.2019 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





