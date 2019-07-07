Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ı görenler şok oldu: Dudağına ne oldu Aslı...

Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'ın eşini görenler şok oldu. 34 yaşındaki Aslıhan Doğan, 8.5 aylık oğulları Hamza Arda ile fotoğrafını paylaştı. Ancak sosyal medyada Hamza Arda'dan çok annesi Aslıhan Doğan konuşuldu. Yaptırdığı dudak estetiği ile dikkat çeken Aslıhan Turan'ı görenler şok oldu. Son dönemlerde estetiğiyle en çok konuşulan isim Ajda Pekkan iken, Aslıhan Turan gündeme yerleşti. İşte Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın son hali...

07.07.2019 12:38 - Son Güncelleme: 07.07.2019 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





