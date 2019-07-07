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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ı görenler şok oldu: Dudağına ne oldu Aslı...

Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'ın eşini görenler şok oldu. 34 yaşındaki Aslıhan Doğan, 8.5 aylık oğulları Hamza Arda ile fotoğrafını paylaştı. Ancak sosyal medyada Hamza Arda'dan çok annesi Aslıhan Doğan konuşuldu. Yaptırdığı dudak estetiği ile dikkat çeken Aslıhan Turan'ı görenler şok oldu. Son dönemlerde estetiğiyle en çok konuşulan isim Ajda Pekkan iken, Aslıhan Turan gündeme yerleşti. İşte Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın son hali...

07.07.2019 12:38 - Son Güncelleme: 07.07.2019 12:53
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ı görenler şok oldu: Dudağına ne oldu Aslı...

Aslıhan Turan son haliyle herkesi şok etti. Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan'ın eşi, oğlu Hamza Arda ile fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda oğlu Hamza Arda'dan çok Aslıhan Doğan'ın dudakları dikkat çekti. İşte Aslıhan Doğan'ın şok eden son hali...

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ı görenler şok oldu: Dudağına ne oldu Aslı...

Hadise

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ı görenler şok oldu: Dudağına ne oldu Aslı...
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ı görenler şok oldu: Dudağına ne oldu Aslı...

EMİNA SANDAL

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ı görenler şok oldu: Dudağına ne oldu Aslı...

EMİNA SANDAL

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