CANLI YAYIN
Geri

18 yıllık evlilikte şok itiraf! Yağmur Atacan öyle bir şey yaptı ki Pınar Altuğ'un gözleri fal taşı gibi açıldı! “Zaten batırıyorum...”

Magazin dünyasının örnek çifti Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında geçen mutfak tartışması sosyal medyayı salladı. Atacan'ın "Yere döktüklerimi ayağımla sakladım" itirafı Altuğ'a pes dedirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Mutfak Tartışması: Yere Döktüklerimi Sakladım

18 yıllık mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, katıldıkları son davette yine tüm bakışları üzerlerine topladı. Ancak bu kez şıklıklarıyla değil, ev hallerine dair samimi ve bir o kadar da "gerilimli" bir mutfak anısıyla gündem oldular. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Yağmur Atacan, yaptığı itirafla eşi Pınar Altuğ'u deyim yerindeyse buz kestirdi.

Yağmur Atacan Pınar Altuğ’u Nasıl Şaşırttı? İşte Olay Yaratan Mutfak Diyaloğu!

🧹 "SEN GÖRMEDİN AMA AYAĞIMLA SAKLADIM"

Pınar Altuğ, mutfaktaki titizliğini vurgulayarak eşinin dağınıklığından dert yanarken; Atacan'ın savunması gecikmedi. Altuğ'un "Tezgahı temizlerken hepsini yere süpürdü" sözlerine karşılık Yağmur Atacan, profesyonel bir "mutfak kaosu" taktiği geliştirdiğini itiraf etti.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın Sosyal Medyayı Sallayan Samimi Halleri

Atacan, şu sözleriyle eşini şoka uğrattı:

"Ne olacak ya zaten batırıyorum her şeyi, hepsini yere döktüm, ayağımla basıp sakladım sen görmedin bunu da itiraf edeyim."

Yağmur Atacan’ın Gizli Temizlik Yöntemi Pınar Altuğ’a Pes Dedirtti!

🙄 PINAR ALTUĞ'DAN EFSANE TEPKİ: O GÖZLER BOŞUNA DEVİRİLMEDİ!

Eşinin bu pişkin ve esprili itirafı karşısında ne diyeceğini bilemeyen Pınar Altuğ, sadece gözlerini devirmekle yetindi. Altuğ'un eşine attığı o "bakış", kısa sürede sosyal medyada mizah malzemesi haline geldi. Çiftin bu doğal ve samimi halleri, takipçilerinden "İşte gerçek evlilik" yorumları alırken, Atacan'ın mutfak sırları beyleri güldürdü, hanımları düşündürdü.

Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ’u Çileden Çıkaran Mutfak Taktiği!

💬 SOSYAL MEDYA BU İTİRAFI KONUŞUYOR: "ERKEKLERİN GENEL TEMİZLİK ANLAYIŞI!"

Yağmur Atacan'ın "ayağımla sakladım" çıkışı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi Yağmur'u haklı bulurken kimi Pınar'ın sabrına hayran kaldı. İşte o eğlenceli yorumlardan bazıları:

  • "Bizzat tüm erkeklerin mutfak performansını özetlemiş!"
  • "Yalnız değilmişim... Yağmur Atacan içimizden biri çıktı."
  • "Adam resmen suç mahalli itirafı yaptı!"
Yıllara Meydan Okuyan Aşk

🔗 YILLARA MEYDAN OKUYAN AŞK: 2008'DEN BUGÜNE

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un ilişkisi başladığı günden beri aradaki yaş farkı gibi konularla sıkça gündeme gelmiş ancak çift, sağlam duruşlarıyla tüm önyargıları yıkmıştı.

Evlilik: 2008 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.

Çocuk: 2009 yılında kızları Su Atacan'ın dünyaya gelmesiyle aileleri daha da genişledi.

Sosyal Medya: Pınar Altuğ, özellikle Instagram üzerinden ailesine gelen eleştirilere verdiği sert ve net cevaplarla sık sık "klavye delikanlılarına" ders vermesiyle biliniyor.

Yağmur Atacan Nişan Gecesi Pınar Altuğ’a Neden Kafa Attı? İşte O Anı

🥊 NİŞAN GECESİ GELEN "KAFA" VE POĞAÇALI KUR YAPMA!

Çiftin eğlenceli atışmaları mutfakla da sınırlı değil. Atacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkilerinin ilk yıllarına dair kimsenin bilmediği, "kazalı" bir anıyı daha anlatmıştı.

Yağmur Atacan’ın Poğaçalı Kur Yapma Taktiği

Romantik olması beklenen nişan gecesinin nasıl bir sakarlık komedisine dönüştüğünü anlatan Atacan, o anları şu sözlerle paylaştı:

"Nişan gecesi Pınar'ı öpeyim derken ayağım kaydı; yanlışlıkla kafa attım. Pınar kafa üstü küvetin içine düştü!"

Pınar Altuğ: Bana kur yaparken ağzıma iki tane poğaça soktu!

Pınar Altuğ ise bu "kafa atma" vakasına karşılık, Atacan'ın gönlünü çalmaya çalıştığı ilk günlerdeki ilginç taktiğini de araya sıkıştırdı:

"Bana kur yaparken ağzıma iki tane poğaça soktu!"

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ne zaman evlendi?

Çift, 12 Nisan 2008 tarihinde evlenmiştir.

Kızları Su Atacan kaç yaşında?

2009 doğumlu olan Su, şu an 17 yaşındadır.

Yağmur Atacan oyunculuğu bıraktı mı?

Atacan, uzun süredir oyunculuktan ziyade ticaretle uğraşmaktadır.

- Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.