18 yıllık mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, katıldıkları son davette yine tüm bakışları üzerlerine topladı. Ancak bu kez şıklıklarıyla değil, ev hallerine dair samimi ve bir o kadar da "gerilimli" bir mutfak anısıyla gündem oldular. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Yağmur Atacan, yaptığı itirafla eşi Pınar Altuğ'u deyim yerindeyse buz kestirdi.
🧹 "SEN GÖRMEDİN AMA AYAĞIMLA SAKLADIM"
Pınar Altuğ, mutfaktaki titizliğini vurgulayarak eşinin dağınıklığından dert yanarken; Atacan'ın savunması gecikmedi. Altuğ'un "Tezgahı temizlerken hepsini yere süpürdü" sözlerine karşılık Yağmur Atacan, profesyonel bir "mutfak kaosu" taktiği geliştirdiğini itiraf etti.
Atacan, şu sözleriyle eşini şoka uğrattı:
"Ne olacak ya zaten batırıyorum her şeyi, hepsini yere döktüm, ayağımla basıp sakladım sen görmedin bunu da itiraf edeyim."
🙄 PINAR ALTUĞ'DAN EFSANE TEPKİ: O GÖZLER BOŞUNA DEVİRİLMEDİ!
Eşinin bu pişkin ve esprili itirafı karşısında ne diyeceğini bilemeyen Pınar Altuğ, sadece gözlerini devirmekle yetindi. Altuğ'un eşine attığı o "bakış", kısa sürede sosyal medyada mizah malzemesi haline geldi. Çiftin bu doğal ve samimi halleri, takipçilerinden "İşte gerçek evlilik" yorumları alırken, Atacan'ın mutfak sırları beyleri güldürdü, hanımları düşündürdü.
💬 SOSYAL MEDYA BU İTİRAFI KONUŞUYOR: "ERKEKLERİN GENEL TEMİZLİK ANLAYIŞI!"
Yağmur Atacan'ın "ayağımla sakladım" çıkışı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi Yağmur'u haklı bulurken kimi Pınar'ın sabrına hayran kaldı. İşte o eğlenceli yorumlardan bazıları:
🔗 YILLARA MEYDAN OKUYAN AŞK: 2008'DEN BUGÜNE
Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un ilişkisi başladığı günden beri aradaki yaş farkı gibi konularla sıkça gündeme gelmiş ancak çift, sağlam duruşlarıyla tüm önyargıları yıkmıştı.
Evlilik: 2008 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdiler.
Çocuk: 2009 yılında kızları Su Atacan'ın dünyaya gelmesiyle aileleri daha da genişledi.
Sosyal Medya: Pınar Altuğ, özellikle Instagram üzerinden ailesine gelen eleştirilere verdiği sert ve net cevaplarla sık sık "klavye delikanlılarına" ders vermesiyle biliniyor.
🥊 NİŞAN GECESİ GELEN "KAFA" VE POĞAÇALI KUR YAPMA!
Çiftin eğlenceli atışmaları mutfakla da sınırlı değil. Atacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkilerinin ilk yıllarına dair kimsenin bilmediği, "kazalı" bir anıyı daha anlatmıştı.
Romantik olması beklenen nişan gecesinin nasıl bir sakarlık komedisine dönüştüğünü anlatan Atacan, o anları şu sözlerle paylaştı:
"Nişan gecesi Pınar'ı öpeyim derken ayağım kaydı; yanlışlıkla kafa attım. Pınar kafa üstü küvetin içine düştü!"
Pınar Altuğ ise bu "kafa atma" vakasına karşılık, Atacan'ın gönlünü çalmaya çalıştığı ilk günlerdeki ilginç taktiğini de araya sıkıştırdı:
"Bana kur yaparken ağzıma iki tane poğaça soktu!"
MERAK EDİLENLER
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ne zaman evlendi?
Çift, 12 Nisan 2008 tarihinde evlenmiştir.
Kızları Su Atacan kaç yaşında?
2009 doğumlu olan Su, şu an 17 yaşındadır.
Yağmur Atacan oyunculuğu bıraktı mı?
Atacan, uzun süredir oyunculuktan ziyade ticaretle uğraşmaktadır.
