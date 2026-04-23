1968 yılında MFÖ ile müzik dünyasına adım atan usta sanatçı Mazhar Alanson, kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda eden kızı Eda Alanson'un ardından büyük bir sarsıntı yaşamıştı.
Bu büyük kaybın ardından uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih eden usta sanatçı, ortaya çıkan son görüntüsüyle sevenlerini endişelendirdi. 76 yaşındaki efsane ismin bu hali, yaşadığı büyük kaybın etkilerinin hala ne kadar taze olduğunu hissettirdi.
"İSYAN ETMENİN FAYDASI YOK"
Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda, kansere yenik düşen kızı Eda hakkında ilk kez bu kadar samimi ve hüzünlü konuşan Alanson, duygularını şu sözlerle ifade etmişti:
"Zaman diyorlar ama, zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen... İsyan etmenin hiçbir faydası yok."
"KABULLENİYORSUN, BAŞKA ÇAREN YOK"
Acısını tevekkülle karşılamaya çalışan usta müzisyen, teselliyi cümlelerde ve sükunette aradığını belirterek eklemişti:
"Kabulleniyorsun her şeyi... Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum, evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin."
BABA VE KIZIN UNUTULMAZ ORTAKLIĞI
Mazhar Alanson ve kızı Eda Alanson'un bağı sadece kan bağıyla değil, sanatla da perçinlenmişti. İkili, 2009 yılında "Kirpi" isimli sinema filminde birlikte kamera karşısına geçerek aynı seti paylaşmıştı.
KIZI YAZDI, BABASI BESTELEDİ
Sanatla iç içe büyüyen, gazetecilik ve metin yazarlığı yapan Eda Alanson, babasının müziğine de ortak olmuştu. MFÖ'nün 10 yıl aradan sonra çıkardığı "AGU" albümünün ilk şarkısı olan "Muaf"ın sözlerini Eda yazmış, babası Mazhar Alanson ise bu dizeleri bestelemişti.
EN ACI PAYLAŞIM
Mazhar Alanson, 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı ilk eşi Hale Alanson'dan dünyaya gelen kızının vefatını sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşımla duyurmuştu:
"Canım kızım melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazı ile Fatih camiinden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın."
BİRİCİK SUDEN'DEN HASSAS RİCA
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden ise usta sanatçının bu hassas döneminde taziye için arayanlara şu önemli hatırlatmayı yapmıştı:
"Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür. Bir tek ricam olacak Mazhar'ı arayıp Mazhar'dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmemek olmamalı hedefiniz."
BAŞLIK
AYRINTILAR
Sanatçının Yaşı
76
Büyük Kayıp
Kızı Eda Alanson (Kanser - 50 Yaş)
Sanatsal İş Birliği
"Kirpi" Filmi ve "Muaf" Şarkısı
MERAK EDİLENLER
1. Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson neden öldü?
Eda Alanson, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmiştir.
2. Melek Eda Alanson kimdir ve ne iş yapıyordu?
Mazhar Alanson ile ilk eşi Hale Alanson'un kızı olan Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapmaktaydı. Aynı zamanda sinema ve müzikle de ilgilenen bir sanatçıydı.
3. Mazhar Alanson ve kızı birlikte hangi projelerde yer aldı?
Baba-kız, 2009 yılında vizyona giren "Kirpi" adlı sinema filminde birlikte rol almışlardır. Ayrıca Eda Alanson, MFÖ'nün "AGU" albümündeki "Muaf" şarkısının sözlerini yazmış, Mazhar Alanson ise bestelemiştir.
