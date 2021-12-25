Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, Adana'da son yolculuğa uğurlandı! Eşinden vahim iddialar
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, burada gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır." dedi.
25.12.2021 14:28
- Son Güncelleme: 25.12.2021 14:28
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Tınaz'ın cenazesi, İstanbul'dan uğurlandıktan sonra merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.
Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, burada gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır." dedi.