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Haberler Magazin Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, Adana'da son yolculuğa uğurlandı! Eşinden vahim iddialar

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, Adana'da son yolculuğa uğurlandı! Eşinden vahim iddialar

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, burada gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır." dedi.

25.12.2021 14:28 - Son Güncelleme: 25.12.2021 14:28
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, Adana’da son yolculuğa uğurlandı! Eşinden vahim iddialar

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Tınaz'ın cenazesi, İstanbul'dan uğurlandıktan sonra merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

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Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, Adana’da son yolculuğa uğurlandı! Eşinden vahim iddialar

Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, burada gazetecilere, eşinin yaşamını yitirmesiyle ilgili doktor ihmali iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Doktorun raporu okumayı unutmasının ihmalidir. Konu, yapılan tarama sonrasında doktorun raporu atlamış olmasıdır." dedi.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, Adana’da son yolculuğa uğurlandı! Eşinden vahim iddialar

TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı da üzgün olduklarını ifade ederek, "İyi bir ağabeyimizi kaybettik. Tertemiz kalbiyle, o güzel sesiyle her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Hep aklımızda iyi bir Faruk ağabey kalacak." diye konuştu.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, Adana’da son yolculuğa uğurlandı! Eşinden vahim iddialar

Tınaz'ın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.

Törene, Tınaz'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın ve diğer yetkililer katıldı.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, Adana’da son yolculuğa uğurlandı! Eşinden vahim iddialar

Tınaz, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 23 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

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