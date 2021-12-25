Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz, Adana’da son yolculuğa uğurlandı! Eşinden vahim iddialar

TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı da üzgün olduklarını ifade ederek, "İyi bir ağabeyimizi kaybettik. Tertemiz kalbiyle, o güzel sesiyle her zaman aklımızda, gönlümüzde olacak. Mekanı cennet olsun. Hep aklımızda iyi bir Faruk ağabey kalacak." diye konuştu.