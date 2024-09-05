Tekrar entübe edilen Reha Muhtar'dan haber var! Herkes sağlık durumunu merak ediyordu...

20 Ağustos'ta gece 01.00 sıralarında evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Reha Muhtar'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede tekrar entübe edildiği öğrenilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme yaşandı. İşte Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme...
20 Ağustos'ta gece 01.00 sıralarında evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Reha Muhtar'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede tekrar entübe edildiği öğrenilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme yaşandı. İşte Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme...
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, bir gece yarısı evindeki merdivenlerden düşüp hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.
Geçtiğimiz hafta sevenleri Reha Muhtar'dan gelecek iyi haberi beklerken, doktorların Reha Muhtar'ın solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yeniden entübe işleminin yapılmasına karar verdiği öğrenilmişti.