Tekrar entübe edilen Reha Muhtar'dan haber var! Herkes sağlık durumunu merak ediyordu...

20 Ağustos'ta gece 01.00 sıralarında evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Reha Muhtar'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede tekrar entübe edildiği öğrenilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme yaşandı. İşte Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme...