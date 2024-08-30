Reha Muhtar'dan korkutan haber! Tekrar entübe edildi! Deniz Uğur'dan Poyraz ile paylaşım

Geçtiğimiz günlerde evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan üzücü haber geldi. Muhtar'ın tekrar entübe edildiği öğrenildi. Öte yandan Deniz Uğur'dan oğlu Poyraz ile bir paylaşım geldi. İşte tüm yaşananlar...
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşüp hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Sonrasında yaşam mücadelesi veren Muhtar'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.
Ancak Muhtar'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Doktorların Reha Muhtar'ın solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yeniden entübe işleminin yapılmasına karar verdiği öğrenildi.
DENİZ UĞUR POYRAZ'A KAVUŞTU
Muhtar'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken Deniz Uğur ile Poyraz'ın bir araya geldiği öğrenildi.