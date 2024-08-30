Reha Muhtar'dan korkutan haber! Tekrar entübe edildi! Deniz Uğur'dan Poyraz ile paylaşım

Geçtiğimiz günlerde evinde merdivenden düşerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan üzücü haber geldi. Muhtar'ın tekrar entübe edildiği öğrenildi. Öte yandan Deniz Uğur'dan oğlu Poyraz ile bir paylaşım geldi. İşte tüm yaşananlar...