İdo Tatlıses yeniden aşık olacak! İkiz annesi Yasemin Şefkatli'nin yeni imajı göz kamaştırdı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın biricik oğulları İdo Tatlıses, gönlünü sarışın güzel Yasemin Şefkatli'ye kaptırdı. İkili görkemli bir düğünle nikah masasına otururken, ikizleri ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medya hesabını çok sık kullanan Yasemin Şefkatli, bugün yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Şefkatli'nin yeni imajına kısa sürede beğeni yağdı.

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Çift hem örnek aile tablosuyla hem de birbirlerine olan aşklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.