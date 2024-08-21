Reha Muhtar entübe edildi | Deniz Uğur sosyal medya hesabından mesajları ifşaladı! Nilüfer'den ilk açıklama geldi

Son dakika magazin haberleri... Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın entübe edildiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Akciğerlerinde ve beyninde kanama olduğu belirtilen Muhtar ölüm kalım savaşı verirken özel hayatıyla ilgili de önemli gelişmeler patlak verdi. Reha Muhtar, hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen eski eşi Deniz Uğur, "Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü" dedi. Bununla da kalmayan Deniz Uğur, kendisine gelen mesajları da sosyal medya hesabından ifşaladı. Konuyla ilgili Nilüfer'den bir açıklama gelirken, Gülben Ergen'den de tepki gecikmedi. İşte detaylar...