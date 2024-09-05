Hakan Ural'dan kafaları karıştıran paylaşım! Gören "neler oluyor?" dedi

"Neler Oluyor Hayatta" programıyla izleyiciyle buluşan Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde eski eşi Sibel Can ile aynı karede poz vermesiyle magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Hakan Ural bir kere daha sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ural, Instagram hesabından paylaştığı not ile kafaları karıştırdı. İşte Hakan Ural'ın "Neler oluyor?" dedirten o paylaşımı...