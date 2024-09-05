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Hakan Ural'dan kafaları karıştıran paylaşım! Gören "neler oluyor?" dedi

"Neler Oluyor Hayatta" programıyla izleyiciyle buluşan Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde eski eşi Sibel Can ile aynı karede poz vermesiyle magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Hakan Ural bir kere daha sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ural, Instagram hesabından paylaştığı not ile kafaları karıştırdı. İşte Hakan Ural'ın "Neler oluyor?" dedirten o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 19:19 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 19:38
Hakan Ural’dan kafaları karıştıran paylaşım! Gören neler oluyor? dedi 1

Hakan Ural bir kere daha sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ural, Instagram hesabından paylaştığı not ile kafaları karıştırdı. İşte Hakan Ural'ın "Neler oluyor?" dedirten o paylaşımı...

Hakan Ural’dan kafaları karıştıran paylaşım! Gören neler oluyor? dedi 2

Hatırlarsanız bir dönem Nur Tuğba Namlı ile ekran karşısına geçen Hakan Ural'ın yeni partneri Ferda Yıldırım olmuştu.

Hakan Ural’dan kafaları karıştıran paylaşım! Gören neler oluyor? dedi 3

"Neler Oluyor Hayatta" programı ile yeni sezonda da izleyiciyle buluşan Hakan Ural, en son kızı Melisa'nın doğum gününde magazin manşetlerinde yer almıştı.

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