Taha Duymaz'ın ölümünün ardından paylaştı "Hakaret ettim yalan söyledim yargıladım küfür ettim" Ala Tokel'den itiraf gibi sözler
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 12 gün boyunca enkaz altında olup olmadığı merak edilen Taha Duymaz'dan acı haber önceki gün geldi. Günlerdir enkaz altında aranan Taha Duymaz ile ailesinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Taha Duymaz'ın ölümü sonrası pek çok ünlü isimden mesajlar gelirken en çok dikkat çekenler biri de yine bir sosyal medya fenomeni olan Ala Tokel'e ait.
Günlerdir enkaz altında aranan ve bir umut müjdeli haber gelmesi beklenen Taha Duymaz ve kardeşlerinden ne yazık ki acı haber gelmişti. Taha Duymaz'ın vefatının ardından magazin dünyasının ünlü isimlerinden pek çok mesaj geldi ancak içlerinde en çok dikkat çeken yine bir sosyal medya fenomeni olan Ala Tokel'e ait.
Taha Duymaz'ın arkadaşı Ragıb Narin Instagram'dan "Başımız sağ olsun" mesajı yayınlayarak Taha Duymaz'ın öldüğü bilgisini paylaşmıştı.
''KIZ KARDEŞİ CENAZELERİNİ GÖRMÜŞ''
Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dilan Polat ise, Taha Duymaz'ın vefat haberini doğrulayarak ''Kuzenim vardı oralarda, çocukcağız da hırpalandı hep gidip geliyordu. Takdir edersiniz ki, tahmin edilen bir şey. Artık kimse konuşmasın bence. Cenazelerini görmüş kız kardeşi. Yanında Umut varmış. Diğer tarafta da Taha vardı demiş ablası. Şimdi hepsini teker teker çıkarıyorlar. Ailesinin, herkesin hepimizin başı sağolsun. Mucizeler oluyor evet ama ben artık tahmin ediyordum. Kimse de bu konu hakkında da daha fazla kimse konuşmasın. İnsanlar huzurlu uyusun.'' ifadelerine yer vermişti.