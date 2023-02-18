Taha Duymaz'ın ölümünün ardından paylaştı "Hakaret ettim yalan söyledim yargıladım küfür ettim" Ala Tokel'den itiraf gibi sözler

''KIZ KARDEŞİ CENAZELERİNİ GÖRMÜŞ''

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Dilan Polat ise, Taha Duymaz'ın vefat haberini doğrulayarak ''Kuzenim vardı oralarda, çocukcağız da hırpalandı hep gidip geliyordu. Takdir edersiniz ki, tahmin edilen bir şey. Artık kimse konuşmasın bence. Cenazelerini görmüş kız kardeşi. Yanında Umut varmış. Diğer tarafta da Taha vardı demiş ablası. Şimdi hepsini teker teker çıkarıyorlar. Ailesinin, herkesin hepimizin başı sağolsun. Mucizeler oluyor evet ama ben artık tahmin ediyordum. Kimse de bu konu hakkında da daha fazla kimse konuşmasın. İnsanlar huzurlu uyusun.'' ifadelerine yer vermişti.