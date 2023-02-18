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Haberler Magazin Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan bebek paylaşımı! Annesinin canlı yayındaki zor anlarına kayıtsız kalamamıştı

Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan bebek paylaşımı! Annesinin canlı yayındaki zor anlarına kayıtsız kalamamıştı

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Defne Samyeli, Berk Oktay gibi isimlerin bir araya geldiği yayında bağış toplayan isimlerden biri de Sibel Can'dı. Sibel Can'ın stüdyoya giren kediyle imtihanı sosyal medyada çok konuşulurken, kızı Melisa Ural bu anlara kayıtsız kalamayan isimlerden biriydi. Melisa Ural'dan bu kez bir bebek paylaşımı geldi ve kalpleri ısıttı.

18.02.2023 10:43 - Son Güncelleme: 18.02.2023 10:43
Hakan Ural ile Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan bebek paylaşımı! Annesinin canlı yayındaki zor anlarına kayıtsız kalamamıştı

Depremzedeler için 8 ortak kanalın ortak yayınında Sibel Can çok zor anlar yaşamıştı.

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Hakan Ural ile Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan bebek paylaşımı! Annesinin canlı yayındaki zor anlarına kayıtsız kalamamıştı

Ünlü şarkıcının telefonda bağış topladığı sırada stüdyoya giren bir kedi, Sibel Can'ın masasına çıkarak suyundan içmek istedi.

Hakan Ural ile Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan bebek paylaşımı! Annesinin canlı yayındaki zor anlarına kayıtsız kalamamıştı

Hem bağış toplayan hem de patili dostuyla ilgilenen Sibel Can'ın o anları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Hakan Ural ile Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan bebek paylaşımı! Annesinin canlı yayındaki zor anlarına kayıtsız kalamamıştı

Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise annesinin o hallerine kayıtsız kalamamıştı.

Hakan Ural ile Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’dan bebek paylaşımı! Annesinin canlı yayındaki zor anlarına kayıtsız kalamamıştı

Ural, kalp emojisi ile o anları Instagram'ın hikaye kısmında yayınlamıştı.

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