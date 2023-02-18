Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan bebek paylaşımı! Annesinin canlı yayındaki zor anlarına kayıtsız kalamamıştı
Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Defne Samyeli, Berk Oktay gibi isimlerin bir araya geldiği yayında bağış toplayan isimlerden biri de Sibel Can'dı. Sibel Can'ın stüdyoya giren kediyle imtihanı sosyal medyada çok konuşulurken, kızı Melisa Ural bu anlara kayıtsız kalamayan isimlerden biriydi. Melisa Ural'dan bu kez bir bebek paylaşımı geldi ve kalpleri ısıttı.
18.02.2023 10:43 - Son Güncelleme: 18.02.2023 10:43
Ünlü şarkıcının telefonda bağış topladığı sırada stüdyoya giren bir kedi, Sibel Can'ın masasına çıkarak suyundan içmek istedi.
Hem bağış toplayan hem de patili dostuyla ilgilenen Sibel Can'ın o anları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise annesinin o hallerine kayıtsız kalamamıştı.