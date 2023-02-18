Taha Duymaz'ın ablası enkazdan çıkarılan eşyaları paylaştı "Allah yaşatmasın bu son paylaşımım" Depremde hayatını kaybetmişti son sözleri yürekleri yakmıştı
Günlerdir Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber geldi... Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir bir umut enkazdan sağ çıkmaları beklenen Duymaz kardeşlerin ölüm haberi yürekleri yakarken, abla Semiha Duymaz'ın paylaşımı yürekleri dağladı. Taha Duymaz'ın enkaz altından çıkarılan eşyalarını paylaşan Semiha Duymaz bakın neler söyledi.
18.02.2023 09:09 - Son Güncelleme: 18.02.2023 09:09
Ablası Semiha Duymaz'ın kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmasının ardından CZN Burak'tan, Dilan Polat'a, Ragıp Narin'den Derya Uluğ'a kadar pek çok isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.
ABLASI SEMİHA DUYMAZ'DAN AÇIKLAMA
Semiha Duymaz ile ilgili 'Taha'yı kullanıyor, Hatay'a çok geç gitti' gibi iddialar ortaya atılmıştı.