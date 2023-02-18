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Haberler Magazin Taha Duymaz'ın ablası enkazdan çıkarılan eşyaları paylaştı "Allah yaşatmasın bu son paylaşımım" Depremde hayatını kaybetmişti son sözleri yürekleri yakmıştı

Taha Duymaz'ın ablası enkazdan çıkarılan eşyaları paylaştı "Allah yaşatmasın bu son paylaşımım" Depremde hayatını kaybetmişti son sözleri yürekleri yakmıştı

Günlerdir Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber geldi... Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir bir umut enkazdan sağ çıkmaları beklenen Duymaz kardeşlerin ölüm haberi yürekleri yakarken, abla Semiha Duymaz'ın paylaşımı yürekleri dağladı. Taha Duymaz'ın enkaz altından çıkarılan eşyalarını paylaşan Semiha Duymaz bakın neler söyledi.

18.02.2023 09:09 - Son Güncelleme: 18.02.2023 09:09
Taha Duymaz’ın ablası enkazdan çıkarılan eşyaları paylaştı Allah yaşatmasın bu son paylaşımım Depremde hayatını kaybetmişti son sözleri yürekleri yakmıştı

Günlerdir Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz ile kardeşi Melek'in ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Taha Duymaz’ın ablası enkazdan çıkarılan eşyaları paylaştı Allah yaşatmasın bu son paylaşımım Depremde hayatını kaybetmişti son sözleri yürekleri yakmıştı

Ablası Semiha Duymaz'ın kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmasının ardından CZN Burak'tan, Dilan Polat'a, Ragıp Narin'den Derya Uluğ'a kadar pek çok isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.

Taha Duymaz’ın ablası enkazdan çıkarılan eşyaları paylaştı Allah yaşatmasın bu son paylaşımım Depremde hayatını kaybetmişti son sözleri yürekleri yakmıştı

Ancak ne yazık ki bir türlü beklenen o mutlu haber gelmedi.

Taha Duymaz’ın ablası enkazdan çıkarılan eşyaları paylaştı Allah yaşatmasın bu son paylaşımım Depremde hayatını kaybetmişti son sözleri yürekleri yakmıştı

Önce yakın arkadaşı Ragıp Narin ardından Dilan Polat, Taha Duymaz'ın vefat ettiğini duyurdu.

Taha Duymaz’ın ablası enkazdan çıkarılan eşyaları paylaştı Allah yaşatmasın bu son paylaşımım Depremde hayatını kaybetmişti son sözleri yürekleri yakmıştı

ABLASI SEMİHA DUYMAZ'DAN AÇIKLAMA

Semiha Duymaz ile ilgili 'Taha'yı kullanıyor, Hatay'a çok geç gitti' gibi iddialar ortaya atılmıştı.

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