3 yıl evli kalan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’tan peş peşe paylaşımlar! “Sevdiklerimizin son hatırası...” Arka Sokaklar’ın yıldızları...
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik aynı dizide Murat rolüyle izleyici karşısına çıkan Uğur Pektaş ile 2008 yılında evlendi. 2011'de yollarını ayıran çiftin, bu evlilikten Murathan adında bir oğlu oldu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ikili, sosyal medya hesaplarında yaptıkları peş peşe paylaşımlarla gündem oldu. Pektaş'ın paylaşımında yer alan "Bazen iyileşmek istemeyiz çünkü sızlayan yara sevdiklerimizin son hatırasıdır" sözleri ise dikkat çekti.
18.02.2023 01:51 - Son Güncelleme: 18.02.2023 01:51
Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa sürede dünyaevine girdi.
Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi.