Işın Karaca paylaşıp uyardı: "Gözlerini dikip bakmanın ayıp olduğunu..." Demet Akalın'la birlikte tepki gösteren Karaca bu kez de...
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından ünlülerden destek mesajları gelirken, Serenay Sarıkaya'nın o görüntüsüne sinirlenen Demet Akalın'dan sonra bir tepki de Işın Karaca'dan gelmişti. Facianın başından bu yana paylaşımlarıyla desteğini sürdüren Işın Karaca'dan bu kez uyarı niteliğinde bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
18.02.2023 10:18 - Son Güncelleme: 18.02.2023 10:18
Ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan okulların açılmasına kısa bir süre kala uyarı niteliğinde paylaşım geldi. İşte detaylar.
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından Serenay Sarıkaya'dan hiçbir destek mesajı gelmemesi Demet Akalın'ı sinirlendirmişti. Tepkilerin ardından Yenikapı'da yardım kolilerini paketleyip taşırken kameralara takılan Sarıkaya'ya "Çok erken oldu ya!" diyen Demet Akalın'ın ardından bir tepki de Işın Karaca'dan gelmişti.
Işın Karaca'nın Instagram'dan "Korkunç bir afet esnasında reklam yapan her kim varsa! Sizi de unutmayacağız! dimi?" notunu yazdığı bu paylaşım kısa sürede yorum yağmuruna tutulmuştıu.