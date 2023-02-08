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Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kalmıştı flaş iddia "Az önce konuştum..." 'Öldü' iddiaları sonrası ablası ağlayarak açıklamıştı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dı. Ablası Semiha Duymaz'ın ağlayarak 'Taha ve ailesinin enkaz altında' olduğunu duyurmuş sonrasında sosyal medyadaki 'Öldü' iddialarına ise tepki göstermişti. Taha Duymaz ve ailesinden son dakika haberleri geliyor. Yine bir sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat bir paylaşım yaparken, bir sosyal medya kullancısının yaptığı paylaşım herkesi umutlandırdı. İşte haberin detayları...

08.02.2023 11:57 - Son Güncelleme: 08.02.2023 11:57
Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kalmıştı flaş iddia Az önce konuştum... ’Öldü’ iddiaları sonrası ablası ağlayarak açıklamıştı

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında.

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Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kalmıştı flaş iddia Az önce konuştum... ’Öldü’ iddiaları sonrası ablası ağlayarak açıklamıştı

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını açıklamıştı.

Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kalmıştı flaş iddia Az önce konuştum... ’Öldü’ iddiaları sonrası ablası ağlayarak açıklamıştı

Hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye.

Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kalmıştı flaş iddia Az önce konuştum... ’Öldü’ iddiaları sonrası ablası ağlayarak açıklamıştı

Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" ifadelerini kullandı. Taha enkaz altında" ifadelerini kullanmıştı.

Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kalmıştı flaş iddia Az önce konuştum... ’Öldü’ iddiaları sonrası ablası ağlayarak açıklamıştı

MasterChef programındaki Tunahan Ak da yine Taha ile ilgili paylaşım yapan isimler arasındaydı.

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