Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında kalmıştı flaş iddia "Az önce konuştum..." 'Öldü' iddiaları sonrası ablası ağlayarak açıklamıştı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dı. Ablası Semiha Duymaz'ın ağlayarak 'Taha ve ailesinin enkaz altında' olduğunu duyurmuş sonrasında sosyal medyadaki 'Öldü' iddialarına ise tepki göstermişti. Taha Duymaz ve ailesinden son dakika haberleri geliyor. Yine bir sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat bir paylaşım yaparken, bir sosyal medya kullancısının yaptığı paylaşım herkesi umutlandırdı. İşte haberin detayları...
08.02.2023 11:57 - Son Güncelleme: 08.02.2023 11:57
Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında.
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını açıklamıştı.