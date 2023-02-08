İclal Aydın'ın anne acısı! "Torunun ne güzel anlatmış seni annem" dedi o satırlar yürek sızlattı: "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…"
İclal Aydın'ın anne acısı! "Torunun ne güzel anlatmış seni annem" dedi o satırlar yürek sızlattı. Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan İclal Aydın annesinin ölümüyle sarsıldı. Uzun süredir tedavi gören annesinin yaşamını yitirdiği sosyal medyadan duyuran Aydın "Annemiz Yücel Çoker'i 7 Şubat Salı günü saat 21:45'te kaybettik. 10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi. Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz." dedi. İclal Aydın'ın kızı Lal Aydın ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yürek sızlattı.
08.02.2023 12:47 - Son Güncelleme: 08.02.2023 12:55
"ACISININ SON BULDUĞUNA İNANMAK TESELLİMİZ…"
İclal Aydın'ın anne acısı! "Torunun ne güzel anlatmış seni annem" dedi o satırlar yürek sızlattı...