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Haberler Magazin İclal Aydın'ın anne acısı! "Torunun ne güzel anlatmış seni annem" dedi o satırlar yürek sızlattı: "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…"

İclal Aydın'ın anne acısı! "Torunun ne güzel anlatmış seni annem" dedi o satırlar yürek sızlattı: "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…"

İclal Aydın'ın anne acısı! "Torunun ne güzel anlatmış seni annem" dedi o satırlar yürek sızlattı. Üç Kız Kardeş' dizisinde rol alan İclal Aydın annesinin ölümüyle sarsıldı. Uzun süredir tedavi gören annesinin yaşamını yitirdiği sosyal medyadan duyuran Aydın "Annemiz Yücel Çoker'i 7 Şubat Salı günü saat 21:45'te kaybettik. 10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi. Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz." dedi. İclal Aydın'ın kızı Lal Aydın ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yürek sızlattı.

08.02.2023 12:47 - Son Güncelleme: 08.02.2023 12:55
İclal Aydın’ın anne acısı! Torunun ne güzel anlatmış seni annem dedi o satırlar yürek sızlattı: Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…

"ACISININ SON BULDUĞUNA İNANMAK TESELLİMİZ…"

İclal Aydın'ın anne acısı! "Torunun ne güzel anlatmış seni annem" dedi o satırlar yürek sızlattı...

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İclal Aydın’ın anne acısı! Torunun ne güzel anlatmış seni annem dedi o satırlar yürek sızlattı: Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın uzun süredir tedavi gören annesi yaşamını yitirdi.

İclal Aydın’ın anne acısı! Torunun ne güzel anlatmış seni annem dedi o satırlar yürek sızlattı: Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…

"Başarılı oyuncu paylaşımında "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…
Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…" yazdı.

İclal Aydın’ın anne acısı! Torunun ne güzel anlatmış seni annem dedi o satırlar yürek sızlattı: Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…

Uzun zamandır alzheimer hastası olan İclal Aydın'ın annesine torunundan da bir paylaşım geldi.

İclal Aydın’ın anne acısı! Torunun ne güzel anlatmış seni annem dedi o satırlar yürek sızlattı: Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…

İşte Lal Başbuğ'un anneannesi için yazdığı o satırlar...

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