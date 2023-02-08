Mehmet Bozdağ paylaştı 'Allah razı olsun' nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda
Mehmet Bozdağ paylaştı 'Allah razı olsun' nidaları yükseldi. Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yola çıktı. Ayrıca Pastel film de dizi çekimlerinin durdurulduğunu ve set araçlarının deprem bölgesine gönderileceğini duyurdu. İşte Bozdağ filmin set karavanlarının yola çıkma anı...
08.02.2023 11:42 - Son Güncelleme: 08.02.2023 11:50
Mehmet Bozdağ paylaştı 'Allah razı olsun' nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda...