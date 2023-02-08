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Haberler Magazin Mehmet Bozdağ paylaştı 'Allah razı olsun' nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda

Mehmet Bozdağ paylaştı 'Allah razı olsun' nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda

Mehmet Bozdağ paylaştı 'Allah razı olsun' nidaları yükseldi. Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yola çıktı. Ayrıca Pastel film de dizi çekimlerinin durdurulduğunu ve set araçlarının deprem bölgesine gönderileceğini duyurdu. İşte Bozdağ filmin set karavanlarının yola çıkma anı...

takvim.com.tr
08.02.2023 11:42 - Son Güncelleme: 08.02.2023 11:50
Mehmet Bozdağ paylaştı ’Allah razı olsun’ nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda

Mehmet Bozdağ paylaştı 'Allah razı olsun' nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda...

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Mehmet Bozdağ paylaştı ’Allah razı olsun’ nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda

Türkiye, 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem haberiyle sarsıldı.

Mehmet Bozdağ paylaştı ’Allah razı olsun’ nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yıkıma sebep oldu. Zorlu hava koşulları bir yana, devletin tüm imkanları seferber olurken vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yardım eli uzatmaya çalışıyor.

Mehmet Bozdağ paylaştı ’Allah razı olsun’ nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda

Kahramanmaraş depremi sonrasında yurdun dört bir yanında yardım seferberliği başladı. 10 ili etkileyen büyük felaket için devlet, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar da Türkiye'nin her şehrinde deprem bölgelerine temel ihtiyaç malzemelerini göndermek için kolları sıvadı.

Mehmet Bozdağ paylaştı ’Allah razı olsun’ nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda

Bozdağ karavanların yola çıktığını sosyal medyadan paylaştığı videolu bir paylaşımla duyurup "Bozdağ Film olarak set karavanları ve jeneratörlerimizi deprem bölgesi için an itibariyle yola çıkardık. Sağ salim bölgeye intikal etmesini diliyoruz. Yolunuz açık olsun" dedi.

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