Mehmet Bozdağ paylaştı 'Allah razı olsun' nidaları yükseldi! Pastel film ile Bozdağ film set karavanları ve jeneratörleri deprem bölgesi için yolda...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yıkıma sebep oldu. Zorlu hava koşulları bir yana, devletin tüm imkanları seferber olurken vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yardım eli uzatmaya çalışıyor.