Sosyal medya hesaplarında yayınladığı yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz'dan üzen haber geldi. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ailesiyle birlikte enkaz altında kaldığı öğrenildi. CZN Burak 7,7'lik depremde yıkılan binanın önünden acı görüntüyü yayınladı. CZN Burak'ın bina önünden yardım istediği videolu paylaşımında Taha duymaz'ın kardeşi ''Yardımcı olun cesetlerimizi çıkartalım'' açıklamasında bulundu. İşte Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı binanın enkaz görüntüsü...