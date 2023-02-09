Haberler Magazin Videoları Taha Duymaz kurtarıldı mı? CZN Burak'tan videolu paylaşım! Acı görüntüyü yayınladı! Taha'nın kardeşi seslendi: ''Cesetlerimizi çıkartalım''

Taha Duymaz kurtarıldı mı? CZN Burak'tan videolu paylaşım! Acı görüntüyü yayınladı! Taha'nın kardeşi seslendi: ''Cesetlerimizi çıkartalım''

Taha Duymaz kurtarıldı mı? CZN Burak'tan videolu paylaşım! Acı görüntüyü yayınladı! Taha'nın kardeşi seslendi: ''Cesetlerimizi çıkartalım''
09.02.2023 09:12 - Son Güncelleme: 09.02.2023 10:30

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Sosyal medya hesaplarında yayınladığı yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz'dan üzen haber geldi. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ailesiyle birlikte enkaz altında kaldığı öğrenildi. CZN Burak 7,7'lik depremde yıkılan binanın önünden acı görüntüyü yayınladı. CZN Burak'ın bina önünden yardım istediği videolu paylaşımında Taha duymaz'ın kardeşi ''Yardımcı olun cesetlerimizi çıkartalım'' açıklamasında bulundu. İşte Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı binanın enkaz görüntüsü...

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi. Ablası Semiha Duymaz'ın ağlayarak 'Taha ve ailesinin enkaz altında' olduğunu duyurmuş sonrasında sosyal medyadaki 'Öldü' iddialarına ise tepki göstermişti. Taha Duymaz ve ailesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Duymaz'ın bulunduğu enkazda çalışmalar devam ederken Dilan Polat, CZN Burak soluğu orada aldı. Derya Uluğ da Taha için dua isterken, CZN Burak gelişmeyi açıkladı. CZN Burak 7,7'lik depremde yıkılan binanın önünden acı görüntüyü yayınladı. CZN Burak'ın bina önünden yardım istediği videolu paylaşımında Taha duymaz'ın kardeşi ''Yardımcı olun cesetlerimizi çıkartalım'' açıklamasında bulundu. İşte Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı binanın enkaz görüntüsü...
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