"Taha Duymaz öldü ama saklıyorlar" iddiaları sonrası kardeşinin hesabı kapandı! Dilan Polat gerçekleri açıkladı olay arapsaçına döndü
Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son durumu merak ediliyor... Son olarak Hatay'da halasının evinden bir paylaşım yapan, öldü mü bulundu mu merak edilen Taha Duymaz'ın ailesi özellikle de ablası hakkında "Taha öldü ama saklıyorlar" iddiları ortaya atılmıştı. Gözler Taha'dan gelecek haberlerdeyken, Taha'yla birlikte enkaz altında olduğu söylenen kardeşi Melek'in Instagram hesabı kapanınca kafalar iyiden iyiye karıştı. İşler iyice arapsaçına dönünce de Dilan Polat olaya el attı.
Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söylemişti: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"
Önceki gün de ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den Taha Duymaz hakkında flaş bir iddia gelmişti. Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken, yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği iddiasını yayınlamıştı Ergen sayfasından.