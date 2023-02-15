Acun Ilıcalı "Hadise de gelsin" dedi Hadise kolları sıvadı! O Ses Türkiye'den gönderilmişti Hadise Hollanda da depremzedeler için bağış topladı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından ünlülerden peş peşe yardımlar geliyor. Hadise de o ünlüler arasında. Önceki gün Hollanda da bir yardım organizasyonunda depremzedeler için bağış toplayan Hadise, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerinde Türk televizyonlarındaki ortak yayına da katılıp, bağış toplayan isimlerden biri olacak. İşte haberin detayları...
15.02.2023 12:36 - Son Güncelleme: 15.02.2023 12:59
EKRAN YÜZÜ DEĞİL AMA...
Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen depremlerin ardından ATV, Kanal D, Show TV, Star, FOX, TV8, Kanal 7 ve TRT ekranlarında Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi düzenlenecek. Hadise de Acun Ilıcalı'nın isteğiyle yardım toplayacak.