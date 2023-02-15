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Haberler Magazin Acun Ilıcalı "Hadise de gelsin" dedi Hadise kolları sıvadı! O Ses Türkiye'den gönderilmişti Hadise Hollanda da depremzedeler için bağış topladı

Acun Ilıcalı "Hadise de gelsin" dedi Hadise kolları sıvadı! O Ses Türkiye'den gönderilmişti Hadise Hollanda da depremzedeler için bağış topladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından ünlülerden peş peşe yardımlar geliyor. Hadise de o ünlüler arasında. Önceki gün Hollanda da bir yardım organizasyonunda depremzedeler için bağış toplayan Hadise, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerinde Türk televizyonlarındaki ortak yayına da katılıp, bağış toplayan isimlerden biri olacak. İşte haberin detayları...

15.02.2023 12:36 - Son Güncelleme: 15.02.2023 12:59
Acun Ilıcalı Hadise de gelsin dedi Hadise kolları sıvadı! O Ses Türkiye’den gönderilmişti Hadise Hollanda da depremzedeler için bağış topladı

Türkiye 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem ile sarsıldı.

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Acun Ilıcalı Hadise de gelsin dedi Hadise kolları sıvadı! O Ses Türkiye’den gönderilmişti Hadise Hollanda da depremzedeler için bağış topladı

Büyük yıkımlara yol açan depremin yaraları hep birlikte sarılmaya çalışılıyor.

Acun Ilıcalı Hadise de gelsin dedi Hadise kolları sıvadı! O Ses Türkiye’den gönderilmişti Hadise Hollanda da depremzedeler için bağış topladı

ÇİFT KOLDAN YARDIM TOPLUYOR

Hadise önceki gün Hollanda da bir yardım organizasyonuna katıldı.

Acun Ilıcalı Hadise de gelsin dedi Hadise kolları sıvadı! O Ses Türkiye’den gönderilmişti Hadise Hollanda da depremzedeler için bağış topladı

Burada deprem bölgesi için bağış topladı.

Acun Ilıcalı Hadise de gelsin dedi Hadise kolları sıvadı! O Ses Türkiye’den gönderilmişti Hadise Hollanda da depremzedeler için bağış topladı

EKRAN YÜZÜ DEĞİL AMA...

Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen depremlerin ardından ATV, Kanal D, Show TV, Star, FOX, TV8, Kanal 7 ve TRT ekranlarında Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi düzenlenecek. Hadise de Acun Ilıcalı'nın isteğiyle yardım toplayacak.

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